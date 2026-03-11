Maslatón a Adorni: "No se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo, tenés que elegir un bando"

El analista financiero Carlos Maslatón criticó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se desatara la polémica por la presencia de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en el avión oficial que viajó a Nueva York en medio de la gira presidencial a Estados Unidos.

Cachanosky: "Con el RIGI Milei beneficia a los más ricos, eso es inmoral"

"Las alcahueteadas injustas de Adorni"

"El problema no es este viaje de Adorni, que es propio de su función, ni tampoco el hecho de que vaya su esposa si es que ello generó algún gasto marginal adicional para el Estado", sostuvo en una publicación de la red social "X".

"El problema son las alcahueteadas injustas de Adorni contra todo el espectro político que no sea el propio, casi siempre sin fundamentos y con ánimo de difamación. La política no puede estar basada solo en emitir frases denigratorias contra el contrario", agregó el consultor.

"Tenés que elegir un bando"

"Y bueno, Adorni, aplica esta máxima de la política nacional: "no se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo". Tenés que elegir un bando y no cambiarte de lado según te convenga", aseguró Maslatón al comentar un video de agosto de 2024 en el que el por entonces vocero del Gobierno nacional expresaba que "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en viajes particulares".

Además en esa ocasión había afirmado: "De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agencia pública".

En una tercera publicación y al comentar un mensaje del economista Miguel Boggiano, Maslatón volvió a cuestionar a Adorni: "El problema es que Adorni pretende ser policía y ladrón al mismo tiempo. De no haber sido alcahuete y policía, yo no lo criticaría por afanarse unos pocos mangos para el viaje a USA, es al final una corruptela tolerable en términos políticos del Río de la Plata".

“Adorni, lo que tenés que hacer ahora no es pedir perdón por este pequeño afano, que son dos mangos y que te los merecés por deslomarte para el Estado. Lo que tenés que hacer es, en conferencia de prensa, pedir perdón por haber sido tan alcahuete denunciando tanta gente injustamente y solo porque eran peronistas”, cerró Maslatón en un nuevo mensaje con su particular estilo.

Toty Flores tras sumarse al gabinete municipal de La Matanza: “La situación es tremenda, es peor que en el 2001”

Frase viral

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”, sentenció Adorni en una entrevista con Eduardo Feinmann en la que dio explicaciones para justificar la situación.

Diputados de la oposición adelantaron pedidos de información para que el Ejecutivo informe sobre cuál fue el carácter del viaje de Angeletti y si hubo gastos públicos asociados a su participación en la gira.