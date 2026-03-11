Horror en Chaco por un doble femicidio: la reconstrucción de la noche que dejó un “escenario macabro”

El brutal asesinato de una mujer de 37 años y su hija de 17 en la localidad chaqueña de Quitilipi es investigado por la Justicia como un doble femicidio que expuso una escena de violencia extrema y conmocionó a toda la provincia.

El caso quedó a cargo del fiscal de Investigación Penal N°1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, César Collado, quien intervino desde los primeros minutos posteriores al alerta policial. La investigación cuenta además con el seguimiento de la Procuración General del Chaco.

El hecho se conoció cerca de las 17.30 del martes, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de dos mujeres sin vida en una vivienda ubicada en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Paraguari. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo y dieron inmediata intervención a la Justicia.

Peritos del Poder Judicial y personal del gabinete científico comenzaron entonces con las primeras pericias en la escena del crimen, mientras la Policía desplegaba un amplio operativo para localizar al principal sospechoso.

"Nunca vi humo ni nada raro": una correntina en Dubái relata cómo vive la escalada del conflicto en Medio Oriente

La reconstrucción: rechazo en un cumpleaños y un regreso mortal

Según explicó el procurador general Jorge Canteros, la investigación inicial permitió reconstruir parte de lo ocurrido en las horas previas al crimen.

De acuerdo con esa hipótesis, el ahora detenido, ex pareja de la mujer asesinada, habría intentado ingresar la noche anterior al domicilio para participar de un cumpleaños. Sin embargo, habría llegado alcoholizado y fue rechazado tanto por la víctima como por los demás presentes en la reunión.

Horas más tarde, cuando el encuentro ya había terminado, el hombre habría regresado e ingresado de manera oculta a la vivienda, donde se habría desencadenado el ataque que terminó con la vida de ambas víctimas.

Un ataque brutal dentro de la vivienda

El fiscal Collado describió las primeras observaciones realizadas en la escena y afirmó que los investigadores se encontraron con “un escenario macabro”.

Según las primeras constataciones, la mujer de 37 años presentaba una herida en la cabeza compatible con un golpe efectuado con la parte cortante de un hacha.

En cuanto a la adolescente de 17 años, hija de la víctima y no del sospechoso, los primeros indicios reunidos por la fiscalía apuntan a que habría sido víctima de abuso sexual y posteriormente asesinada por asfixia.

No obstante, el fiscal aclaró que las circunstancias exactas del ataque todavía deben confirmarse mediante estudios forenses más profundos. Por ese motivo, ordenó el traslado del cuerpo de la menor al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) para realizar nuevas pericias, especialmente en la zona del cuello.

El operativo que terminó con la detención

Mientras avanzaban las pericias en el lugar del crimen, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona rural cercana a Quitilipi para localizar al sospechoso. La investigación logró avanzar sobre su ubicación a partir de mensajes de texto y de la colaboración de una hija biológica del hombre, quien aportó información clave para orientar el rastreo.

Con esos datos, se montó un cerco policial que permitió interceptarlo cerca de las 19.40 en la Ruta Provincial 4, en inmediaciones de la Ruta Nacional 16. El propio fiscal Collado participó del procedimiento. El acusado fue trasladado y quedó alojado con medidas de seguridad en la Comisaría Primera de Sáenz Peña, a disposición de la fiscalía.

Luis Caputo en Nueva York: "El segundo puente Chaco-Corrientes seguro va a avanzar"

Durante el operativo también se secuestró el teléfono celular del detenido, que ahora será sometido a peritajes para analizar posibles comunicaciones o elementos vinculados al hecho.

Las claves que analiza la fiscalía

En esta etapa inicial, los investigadores analizan diversos aspectos de la escena del crimen. Entre ellos: la ausencia de signos de lucha dentro de la habitación donde fueron hallados los cuerpos, el hecho de que las víctimas estaban cubiertas, un dato que también forma parte de la reconstrucción y la posible manipulación del aire acondicionado del lugar, que podría haber sido encendido o alterado por el agresor.

El fiscal Collado espera recibir en las próximas horas la totalidad de las actuaciones policiales para avanzar con la imputación formal del sospechoso, la designación de su defensa y la toma de declaración como imputado.

Conmoción por la muerte de un gendarme chaqueño en Salta: investigan si fue hantavirus

La investigación avanza bajo la figura de femicidio

Desde la Procuración General señalaron que, conforme a las directrices vigentes, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse desde el inicio bajo la perspectiva de femicidio, mientras se reúnen los elementos que permitan confirmar o redefinir la calificación legal.

Con un detenido, pericias forenses en marcha y una reconstrucción preliminar que ubica el ataque en un contexto de violencia extrema, la causa avanza ahora en sus primeras horas.