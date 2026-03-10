Cierra la histórica línea 148 “El Halcón”: más de 500 trabajadores quedaron sin empleo y reclaman una solución

La histórica línea de colectivos 148, conocida popularmente como “El Halcón”, dejó de operar tras varios meses de inactividad y su cierre generó una fuerte preocupación entre los trabajadores del sector. La medida afecta directamente a más de 500 empleados, entre choferes, personal administrativo y trabajadores de mantenimiento, quienes denuncian que se quedaron sin empleo y sin cobrar salarios adeudados.

Durante décadas, la línea 148 fue una de las más utilizadas para conectar distintos puntos del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en un servicio clave para miles de pasajeros que la utilizaban a diario para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites. Sin embargo, la empresa atraviesa desde hace tiempo una profunda crisis financiera que terminó derivando en la paralización total del servicio.

Los trabajadores aseguran que la situación se agravó en los últimos meses debido a la falta de recursos para sostener el funcionamiento de la empresa, lo que derivó en la suspensión progresiva de los recorridos hasta la interrupción completa del servicio.

Reclamo de los trabajadores por sueldos adeudados

Tras confirmarse el cierre, los empleados de la línea denunciaron que la empresa mantiene importantes deudas salariales, incluyendo sueldos atrasados, aguinaldos y otros pagos pendientes. Según explicaron, muchos trabajadores llevan varios meses sin percibir ingresos, lo que agravó la situación económica de sus familias.

Ante este panorama, los choferes y demás empleados comenzaron a organizar protestas y reclamos para exigir una solución que les permita cobrar lo que les corresponde. También pidieron la intervención de las autoridades para garantizar el pago de los salarios adeudados y encontrar una alternativa laboral para quienes quedaron sin trabajo.

Los trabajadores sostienen que el cierre de la línea no solo representa un golpe para el transporte público, sino también una crisis social para cientos de familias que dependían de esos empleos.

De acuerdo con lo que denunciaron los empleados, uno de los factores que agravó la situación fue la reducción de los subsidios estatales al transporte, lo que habría vuelto cada vez más difícil sostener la operación diaria del servicio.

El sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires depende en gran medida de subsidios del Estado para cubrir parte de los costos operativos, especialmente en lo que respecta al combustible, mantenimiento de las unidades y pago de salarios.

Según explicaron los trabajadores, la combinación entre menores subsidios, aumento de costos operativos y dificultades financieras internas terminó provocando el colapso de la empresa. Esto derivó en la interrupción del servicio y, finalmente, en el cierre definitivo de la línea.

Incertidumbre sobre el futuro del recorrido

Otro de los puntos que genera preocupación es qué ocurrirá con el recorrido que realizaba la línea 148, ya que se trataba de un servicio utilizado diariamente por miles de pasajeros.

Hasta el momento no se confirmó oficialmente si otra empresa de transporte se hará cargo del recorrido o si se implementará una reestructuración del servicio para garantizar la conectividad en las zonas afectadas.

Los usuarios que dependían de esta línea ahora deben buscar alternativas de transporte, lo que en muchos casos implica realizar más combinaciones o extender los tiempos de viaje.

Mientras tanto, los trabajadores continúan reclamando una solución urgente que les permita recuperar sus ingresos o acceder a algún mecanismo que garantice su continuidad laboral dentro del sistema de transporte público.

El cierre de la línea 148 marca el final de un servicio histórico del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y abre un nuevo foco de conflicto en un sector que desde hace años enfrenta dificultades económicas y reclamos laborales.

