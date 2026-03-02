Descuento del 55% en colectivos, trenes y subtes: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo en marzo 2026

En marzo de 2026 continúa vigente el descuento del 55% en viajes en colectivos, trenes y subtes gracias a la Tarifa Social Federal, un beneficio del Estado Nacional orientado a aliviarle el bolsillo a los sectores con menores ingresos en materia de transporte. La rebaja se aplica automáticamente al validar el viaje con la tarjeta SUBE registrada, siempre que el titular cumpla con los requisitos sociales y previsionales establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En términos prácticos, el descuento del 55% significa que si un boleto mínimo cuesta, por ejemplo, $1.000, el beneficiario pagará alrededor de $450 al validar su viaje. El sistema fue diseñado para mantenerse activo mientras el titular conserve su condición ante ANSES, sin necesidad de renovaciones periódicas.

Nuevo aumento del boleto de colectivo en el AMBA: Cuánto costará la tarifa con y sin SUBE registrada en marzo de 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Funcionarios del sistema SUBE y del Ministerio de Transporte han reiterado que “el descuento del 55% es una herramienta clave para mantener la movilidad de millones de personas, especialmente en un contexto de aumentos de tarifas”.

Descuento del 55% en colectivos, trenes y subtes

Desde ambos organismos destacaron que “el beneficio se aplica de manera automática al validar la tarjeta SUBE registrada” y que no se requiere una renovación periódica del trámite siempre que la situación social del titular permanezca activa en ANSES.

Qué usuarios de SUBE podrán acceder al descuento

Pueden acceder a la Tarifa Social Federal, y recibir el 55% de descuento, quienes se encuentren dentro de alguna de las siguientes categorías y tengan su tarjeta SUBE registrada a su nombre:

Tarifa Social Federal en SUBE: el beneficio se mantendrá sin necesidad de renovación

-Jubilados y pensionados.



- Personal de trabajo doméstico registrado.



- Veteranos de la Guerra de Malvinas.



- Monotributistas sociales.



- Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH).



- Titulares de Asignación por Embarazo.



- Beneficiarios de Becas Progresar.



- Personas con Pensiones No Contributivas (PNC).



-Titulares del Seguro por Desempleo u otros programas sociales nacionales vigentes.

Este esquema de subsidios es una herramienta clave para millones de personas que utilizan a diario el transporte público en todo el país. Para muchos beneficiarios, pagar menos de la mitad del valor del boleto supone un alivio significativo, especialmente frente al aumento tarifario reciente.

Cómo actualizar la SUBE para mantener los beneficios y hasta cuándo hay tiempo

Descuento del 55% en colectivos, trenes y subtes

Para ser beneficiario del descuento del sistema SUBE se debe cumplir con tres pasos imprescindibles: generar el PIN SUBE, registrar la tarjeta SUBE y activar el “atributo social”.

Para efectivizar el proceso se debe apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS) o utilizar la app oficial SUBE en celulares Android con tecnología NFC. Una vez realizado este proceso, el descuento se aplica de forma automática al validar el pasaje en colectivos, trenes o subtes

Autoridades del sistema SUBE han enfatizado que la Tarifa Social Federal “es un alivio directo para los usuarios que más lo necesitan” y subrayaron la importancia de mantener la tarjeta correctamente registrada para garantizar el acceso al descuento sin contratiempos.

Del mismo modo, desde el Ministerio de Transporte se destacó que el esquema de subsidios focalizados está diseñado para sostener el acceso al transporte público en un contexto de incrementos tarifarios generalizados.

PM / EM