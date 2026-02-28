Quiniela de hoy sábado 28 de febrero: todos los resultados de los sorteos de Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA NACIONAL del 28 de febrero
• A la cabeza: 2886 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2886
2. 7087
3. 4259
4. 0987
5. 8092
6. 2348
7. 8339
8. 5183
9. 8069
10. 2894
11. 2856
12. 6177
13. 3615
14. 8981
15. 2777
16. 3341
17. 2466
18. 9450
19. 8869
20. 7597
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del 28 de febrero
• A la cabeza: 1320 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1320
- 7093
- 5131
- 4454
- 6048
- 9168
- 8008
- 5043
- 1839
- 2948
- 6824
- 6249
- 5941
- 9011
- 8673
- 1468
- 0635
- 7752
- 6390
- 2096
Resultados Quiniela PRIMERA NACIONAL del 28 de febrero
• A la cabeza: 5794 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5794
2. 5577
3. 5619
4. 8228
5. 2724
6. 3949
7. 6121
8. 1375
9. 7958
10. 9398
11. 7894
12. 9029
13. 4032
14. 9775
15. 9780
16. 7881
17. 1585
18. 4323
19. 9665
20. 3474
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del 28 de febrero
• A la cabeza: 2707 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2707
- 8828
- 3505
- 9798
- 6054
- 1881
- 1651
- 2282
- 1582
- 1958
- 8353
- 6544
- 3538
- 7863
- 9583
- 2143
- 6127
- 1354
- 8371
- 9418
Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 28 de febrero
• A la cabeza: 0728 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0728
- 1249
- 2771
- 6037
- 0512
- 6275
- 6735
- 1533
- 3310
- 3821
- 8494
- 0551
- 6974
- 9148
- 6230
- 2843
- 0395
- 4187
- 5091
- 3686
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 28 de febrero
• A la cabeza: 4288 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4288
- 6681
- 7101
- 2761
- 8889
- 3905
- 2410
- 9378
- 4719
- 1742
- 4513
- 6579
- 4292
- 2578
- 6658
- 6483
- 1569
- 4826
- 6761
- 1357
Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 28 de febrero
• A la cabeza: 2114 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2114
2. 0232
3. 7556
4. 1980
5. 6386
6. 7909
7. 7948
8. 8434
9. 7343
10. 4061
11. 9315
12. 4104
13. 4758
14. 7695
15. 5022
16. 0301
17. 2981
18. 0937
19. 7934
20. 1498
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 28 de febrero
• A la cabeza: 8642 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8642
2. 7569
3. 4613
4. 7389
5. 3675
6. 6399
7. 1909
8. 0820
9. 7579
10. 6459
11. 7289
12. 0203
13. 8472
14. 5561
15. 5839
16. 7993
17. 2405
18. 3376
19. 9378
20. 9443
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 28 de febrero
• A la cabeza: 5799 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5799
2. 9540
3. 1265
4. 9442
5. 1784
6. 3688
7. 2535
8. 7493
9. 1295
10. 5929
11. 5507
12. 6029
13. 4570
14. 1096
15. 4293
16. 9934
17. 2935
18. 3142
19. 6750
20. 8246
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 28 de febrero
• A la cabeza: 9779 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9779
2. 2609
3. 5048
4. 2962
5. 4321
6. 0649
7. 7948
8. 3143
9. 3037
10. 7554
11. 2965
12. 4311
13. 6337
14. 4410
15. 6803
16. 0728
17. 9584
18. 9990
19. 0611
20. 2374
Resultados de la Quiniela del 28 de febrero por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 3476
Resultados Santa Fe Nocturna: 1182
Resultados Entre Ríos Nocturna: 8071
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.