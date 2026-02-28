sábado 28 de febrero de 2026
Quiniela de hoy sábado 28 de febrero: todos los resultados de los sorteos de Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, sábado 28 de febrero. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA NACIONAL del 28 de febrero

A la cabeza: 2886 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2886

2. 7087

3. 4259

4. 0987

5. 8092

6. 2348

7. 8339

8. 5183

9. 8069

10. 2894

11. 2856

12. 6177

13. 3615

14. 8981

15. 2777

16. 3341

17. 2466

18. 9450

19. 8869

20. 7597

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del 28 de febrero

A la cabeza: 1320 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1320
  2. 7093
  3. 5131
  4. 4454
  5. 6048
  6. 9168
  7. 8008
  8. 5043
  9. 1839
  10. 2948
  11. 6824
  12. 6249
  13. 5941
  14. 9011
  15. 8673
  16. 1468
  17. 0635
  18. 7752
  19. 6390
  20. 2096

Resultados Quiniela PRIMERA NACIONAL del 28 de febrero

A la cabeza: 5794 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5794

2. 5577

3. 5619

4. 8228

5. 2724

6. 3949

7. 6121

8. 1375

9. 7958

10. 9398

11. 7894

12. 9029

13. 4032

14. 9775

15. 9780

16. 7881

17. 1585

18. 4323

19. 9665

20. 3474

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del 28 de febrero

A la cabeza: 2707 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2707
  2. 8828
  3. 3505
  4. 9798
  5. 6054
  6. 1881
  7. 1651
  8. 2282
  9. 1582
  10. 1958
  11. 8353
  12. 6544
  13. 3538
  14. 7863
  15. 9583
  16. 2143
  17. 6127
  18. 1354
  19. 8371
  20. 9418

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 28 de febrero

A la cabeza: 0728 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0728
  2. 1249
  3. 2771
  4. 6037
  5. 0512
  6. 6275
  7. 6735
  8. 1533
  9. 3310
  10. 3821
  11. 8494
  12. 0551
  13. 6974
  14. 9148
  15. 6230
  16. 2843
  17. 0395
  18. 4187
  19. 5091
  20. 3686

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 28 de febrero

A la cabeza: 4288 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4288
  2. 6681
  3. 7101
  4. 2761
  5. 8889
  6. 3905
  7. 2410
  8. 9378
  9. 4719
  10. 1742
  11. 4513
  12. 6579
  13. 4292
  14. 2578
  15. 6658
  16. 6483
  17. 1569
  18. 4826
  19. 6761
  20. 1357

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 28 de febrero

A la cabeza: 2114 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2114

2. 0232

3. 7556

4. 1980

5. 6386

6. 7909

7. 7948

8. 8434

9. 7343

10. 4061

11. 9315

12. 4104

13. 4758

14. 7695

15. 5022

16. 0301

17. 2981

18. 0937

19. 7934

20. 1498

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 28 de febrero

A la cabeza: 8642 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8642

2. 7569

3. 4613

4. 7389

5. 3675

6. 6399

7. 1909

8. 0820

9. 7579

10. 6459

11. 7289

12. 0203

13. 8472

14. 5561

15. 5839

16. 7993

17. 2405

18. 3376

19. 9378

20. 9443

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 28 de febrero

A la cabeza: 5799 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5799

2. 9540

3. 1265

4. 9442

5. 1784

6. 3688

7. 2535

8. 7493

9. 1295

10. 5929

11. 5507

12. 6029

13. 4570

14. 1096

15. 4293

16. 9934

17. 2935

18. 3142

19. 6750

20. 8246

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 28 de febrero

A la cabeza: 9779 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9779

2. 2609

3. 5048

4. 2962

5. 4321

6. 0649

7. 7948

8. 3143

9. 3037

10. 7554

11. 2965

12. 4311

13. 6337

14. 4410

15. 6803

16. 0728

17. 9584

18. 9990

19. 0611

20. 2374

Resultados de la Quiniela del 28 de febrero por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 3476

Resultados Santa Fe Nocturna: 1182

Resultados Entre Ríos Nocturna: 8071

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.

