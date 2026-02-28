Quiniela de hoy sábado 28 de febrero: todos los resultados de los sorteos de Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA NACIONAL del 28 de febrero

• A la cabeza: 2886 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2886

2. 7087

3. 4259

4. 0987

5. 8092

6. 2348

7. 8339

8. 5183

9. 8069

10. 2894

11. 2856

12. 6177

13. 3615

14. 8981

15. 2777

16. 3341

17. 2466

18. 9450

19. 8869

20. 7597

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del 28 de febrero

• A la cabeza: 1320 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1320 7093 5131 4454 6048 9168 8008 5043 1839 2948 6824 6249 5941 9011 8673 1468 0635 7752 6390 2096

Resultados Quiniela PRIMERA NACIONAL del 28 de febrero

• A la cabeza: 5794 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5794

2. 5577

3. 5619

4. 8228

5. 2724

6. 3949

7. 6121

8. 1375

9. 7958

10. 9398

11. 7894

12. 9029

13. 4032

14. 9775

15. 9780

16. 7881

17. 1585

18. 4323

19. 9665

20. 3474

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del 28 de febrero

• A la cabeza: 2707 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2707 8828 3505 9798 6054 1881 1651 2282 1582 1958 8353 6544 3538 7863 9583 2143 6127 1354 8371 9418

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 28 de febrero

• A la cabeza: 0728 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0728 1249 2771 6037 0512 6275 6735 1533 3310 3821 8494 0551 6974 9148 6230 2843 0395 4187 5091 3686

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 28 de febrero

• A la cabeza: 4288 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4288 6681 7101 2761 8889 3905 2410 9378 4719 1742 4513 6579 4292 2578 6658 6483 1569 4826 6761 1357

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 28 de febrero

• A la cabeza: 2114 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2114

2. 0232

3. 7556

4. 1980

5. 6386

6. 7909

7. 7948

8. 8434

9. 7343

10. 4061

11. 9315

12. 4104

13. 4758

14. 7695

15. 5022

16. 0301

17. 2981

18. 0937

19. 7934

20. 1498

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 28 de febrero

• A la cabeza: 8642 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8642

2. 7569

3. 4613

4. 7389

5. 3675

6. 6399

7. 1909

8. 0820

9. 7579

10. 6459

11. 7289

12. 0203

13. 8472

14. 5561

15. 5839

16. 7993

17. 2405

18. 3376

19. 9378

20. 9443

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 28 de febrero

• A la cabeza: 5799 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5799

2. 9540

3. 1265

4. 9442

5. 1784

6. 3688

7. 2535

8. 7493

9. 1295

10. 5929

11. 5507

12. 6029

13. 4570

14. 1096

15. 4293

16. 9934

17. 2935

18. 3142

19. 6750

20. 8246

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 28 de febrero

• A la cabeza: 9779 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9779

2. 2609

3. 5048

4. 2962

5. 4321

6. 0649

7. 7948

8. 3143

9. 3037

10. 7554

11. 2965

12. 4311

13. 6337

14. 4410

15. 6803

16. 0728

17. 9584

18. 9990

19. 0611

20. 2374

Resultados de la Quiniela del 28 de febrero por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 3476

Resultados Santa Fe Nocturna: 1182

Resultados Entre Ríos Nocturna: 8071

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.