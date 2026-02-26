La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD jueves 26 de febrero
A la cabeza: 4512 - El Soldado
Lista de los 20 números sorteados:
-
4512
-
8734
-
1029
-
5567
-
9210
-
3341
-
0892
-
7453
-
2188
-
6604
-
1576
-
4432
-
8901
-
2355
-
7760
-
5098
-
1123
-
9845
-
3672
-
6049
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del jueves 26 de febrero
A la cabeza: 7821 - La Mujer
Lista de los 20 números sorteados:
-
7821
-
0233
-
5619
-
8842
-
1190
-
4376
-
9021
-
2544
-
6783
-
3450
-
1209
-
5561
-
9982
-
4037
-
7125
-
2843
-
0366
-
8411
-
6298
-
5734
Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del jueves 26 de febrero
A la cabeza: 0354 - La Vaca
Lista de los 20 números sorteados:
-
0354
-
9912
-
4578
-
2103
-
6689
-
8734
-
1256
-
5092
-
3347
-
7821
-
4405
-
9167
-
2533
-
0899
-
5412
-
6720
-
1984
-
8231
-
3756
-
7044
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del jueves 26 de febrero
A la cabeza: 1588 - El Papa
Lista de los 20 números sorteados:
-
1588
-
7421
-
3309
-
0254
-
8967
-
5123
-
1045
-
9876
-
4432
-
6780
-
2199
-
5501
-
8345
-
3672
-
0912
-
7743
-
4820
-
1255
-
9064
-
6138
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del jueves 26 de febrero
A la cabeza: 9247 - El Muerto
Lista de los 20 números sorteados:
-
9247
-
1132
-
5604
-
8871
-
2345
-
0988
-
4510
-
7233
-
3190
-
6056
-
1422
-
4789
-
8012
-
2567
-
7341
-
5890
-
0123
-
9456
-
3678
-
6204
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del jueves 26 de febrero
A la cabeza: 3460 - La Virgen
Lista de los 20 números sorteados:
-
3460
-
8921
-
4577
-
1203
-
6654
-
0342
-
5519
-
9831
-
2145
-
7089
-
4412
-
9156
-
2588
-
0834
-
5401
-
6792
-
1923
-
8267
-
3745
-
7009
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del jueves 26 de febrero
A la cabeza: 5502 - El Niño
Lista de los 20 números sorteados:
-
5502
-
1245
-
8766
-
3301
-
9087
-
4432
-
2190
-
7654
-
0912
-
6543
-
1129
-
4078
-
8834
-
2356
-
7721
-
5900
-
0455
-
9678
-
3210
-
6189
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del jueves 26 de febrero
A la cabeza: 8174 - Gente Negra
Lista de los 20 números sorteados:
-
8174
-
3409
-
9912
-
5678
-
1234
-
0855
-
4567
-
7210
-
2189
-
6043
-
1456
-
4701
-
8032
-
2599
-
7345
-
5821
-
0188
-
9434
-
3602
-
6277
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del jueves 26 de febrero
A la cabeza: 1048 - El Muerto que Habla
Lista de los 20 números sorteados:
-
1048
-
5532
-
9210
-
3477
-
0189
-
7654
-
8821
-
4309
-
2156
-
6743
-
1190
-
5934
-
8022
-
3267
-
0541
-
7812
-
4498
-
9133
-
2504
-
6078
Resultados de la Quiniela del día por provincia
-
Córdoba: 2215 (Sorteo Nocturno)
-
Santa Fe: 6789 (Sorteo Nocturno)
-
Entre Ríos: 0344 (Sorteo Nocturno)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.