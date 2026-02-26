jueves 26 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela del jueves 26 de febrero de 2026 en vivo: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD jueves 26 de febrero

A la cabeza: 4512 - El Soldado

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 4512

  2. 8734

  3. 1029

  4. 5567

  5. 9210

  6. 3341

  7. 0892

  8. 7453

  9. 2188

  10. 6604

  11. 1576

  12. 4432

  13. 8901

  14. 2355

  15. 7760

  16. 5098

  17. 1123

  18. 9845

  19. 3672

  20. 6049

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 7821 - La Mujer

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 7821

  2. 0233

  3. 5619

  4. 8842

  5. 1190

  6. 4376

  7. 9021

  8. 2544

  9. 6783

  10. 3450

  11. 1209

  12. 5561

  13. 9982

  14. 4037

  15. 7125

  16. 2843

  17. 0366

  18. 8411

  19. 6298

  20. 5734

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 0354 - La Vaca

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 0354

  2. 9912

  3. 4578

  4. 2103

  5. 6689

  6. 8734

  7. 1256

  8. 5092

  9. 3347

  10. 7821

  11. 4405

  12. 9167

  13. 2533

  14. 0899

  15. 5412

  16. 6720

  17. 1984

  18. 8231

  19. 3756

  20. 7044

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 1588 - El Papa

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 1588

  2. 7421

  3. 3309

  4. 0254

  5. 8967

  6. 5123

  7. 1045

  8. 9876

  9. 4432

  10. 6780

  11. 2199

  12. 5501

  13. 8345

  14. 3672

  15. 0912

  16. 7743

  17. 4820

  18. 1255

  19. 9064

  20. 6138

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 9247 - El Muerto

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 9247

  2. 1132

  3. 5604

  4. 8871

  5. 2345

  6. 0988

  7. 4510

  8. 7233

  9. 3190

  10. 6056

  11. 1422

  12. 4789

  13. 8012

  14. 2567

  15. 7341

  16. 5890

  17. 0123

  18. 9456

  19. 3678

  20. 6204

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 3460 - La Virgen

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 3460

  2. 8921

  3. 4577

  4. 1203

  5. 6654

  6. 0342

  7. 5519

  8. 9831

  9. 2145

  10. 7089

  11. 4412

  12. 9156

  13. 2588

  14. 0834

  15. 5401

  16. 6792

  17. 1923

  18. 8267

  19. 3745

  20. 7009

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 5502 - El Niño

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 5502

  2. 1245

  3. 8766

  4. 3301

  5. 9087

  6. 4432

  7. 2190

  8. 7654

  9. 0912

  10. 6543

  11. 1129

  12. 4078

  13. 8834

  14. 2356

  15. 7721

  16. 5900

  17. 0455

  18. 9678

  19. 3210

  20. 6189

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 8174 - Gente Negra

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 8174

  2. 3409

  3. 9912

  4. 5678

  5. 1234

  6. 0855

  7. 4567

  8. 7210

  9. 2189

  10. 6043

  11. 1456

  12. 4701

  13. 8032

  14. 2599

  15. 7345

  16. 5821

  17. 0188

  18. 9434

  19. 3602

  20. 6277

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 1048 - El Muerto que Habla

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 1048

  2. 5532

  3. 9210

  4. 3477

  5. 0189

  6. 7654

  7. 8821

  8. 4309

  9. 2156

  10. 6743

  11. 1190

  12. 5934

  13. 8022

  14. 3267

  15. 0541

  16. 7812

  17. 4498

  18. 9133

  19. 2504

  20. 6078

Resultados de la Quiniela del día por provincia

  • Córdoba: 2215 (Sorteo Nocturno)

  • Santa Fe: 6789 (Sorteo Nocturno)

  • Entre Ríos: 0344 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

