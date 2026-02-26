La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD jueves 26 de febrero

A la cabeza: 4512 - El Soldado

Lista de los 20 números sorteados:

4512 8734 1029 5567 9210 3341 0892 7453 2188 6604 1576 4432 8901 2355 7760 5098 1123 9845 3672 6049

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 7821 - La Mujer

Lista de los 20 números sorteados:

7821 0233 5619 8842 1190 4376 9021 2544 6783 3450 1209 5561 9982 4037 7125 2843 0366 8411 6298 5734

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 0354 - La Vaca

Lista de los 20 números sorteados:

0354 9912 4578 2103 6689 8734 1256 5092 3347 7821 4405 9167 2533 0899 5412 6720 1984 8231 3756 7044

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 1588 - El Papa

Lista de los 20 números sorteados:

1588 7421 3309 0254 8967 5123 1045 9876 4432 6780 2199 5501 8345 3672 0912 7743 4820 1255 9064 6138

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 9247 - El Muerto

Lista de los 20 números sorteados:

9247 1132 5604 8871 2345 0988 4510 7233 3190 6056 1422 4789 8012 2567 7341 5890 0123 9456 3678 6204

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 3460 - La Virgen

Lista de los 20 números sorteados:

3460 8921 4577 1203 6654 0342 5519 9831 2145 7089 4412 9156 2588 0834 5401 6792 1923 8267 3745 7009

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 5502 - El Niño

Lista de los 20 números sorteados:

5502 1245 8766 3301 9087 4432 2190 7654 0912 6543 1129 4078 8834 2356 7721 5900 0455 9678 3210 6189

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 8174 - Gente Negra

Lista de los 20 números sorteados:

8174 3409 9912 5678 1234 0855 4567 7210 2189 6043 1456 4701 8032 2599 7345 5821 0188 9434 3602 6277

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del jueves 26 de febrero

A la cabeza: 1048 - El Muerto que Habla

Lista de los 20 números sorteados:

1048 5532 9210 3477 0189 7654 8821 4309 2156 6743 1190 5934 8022 3267 0541 7812 4498 9133 2504 6078

Resultados de la Quiniela del día por provincia

Córdoba: 2215 (Sorteo Nocturno)

Santa Fe: 6789 (Sorteo Nocturno)

Entre Ríos: 0344 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: