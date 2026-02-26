El Gobierno cree que una derrota de Trump no lo afectará y no tiene fecha para enviar el acuerdo comercial con EE.UU. al Congreso

En el Gobierno de Javier Milei miran con atención el desarrollo de los acontecimientos de la política norteamericana. Sin embargo, y pese a que los sondeos de opinión pública no son favorables a los candidatos del presidente Donald Trump, entienden que una eventual derrota de los candidatos republicanos no afectará el vínculo entre Estados Unidos y la Argentina.

“En las elecciones de medio término, los oficialismos en EE.UU. suelen perder el control de la Cámara de representantes; no nos preocupa” señaló una alta fuente del Gobierno ante este medio.

Al mismo tiempo, creen que eventuales apoyos como el que brindó la Secretaría del Tesoro a cargo de Scott Bessent el año pasado tampoco se verían modificadas de ser necesarias.

En las cabezas del Gobierno argentino se entiende que, más allá de los comicios que se realizarán a fin de año, Trump continuará gobernando “dos años más”. Además, apuntan que la relación entre “Argentina y Estados Unidos” trascenderá el “vínculo personal” que hoy tienen Milei y Trump.

En esa línea, apuntan que se trata de un nuevo rol que la Argentina está ejerciendo y ejercerá en los años venideros, que los beneficios de la relación son mutuos y que hay una necesidad recíproca.

En ese marco, el Gobierno argentino señala que el acuerdo comercial firmado recientemente y celebrado por la Casa Rosada deberá pasar por el Congreso.

Hay diferentes versiones sobre lo que deberá suceder con el acuerdo comercial con EE.UU. en el Congreso

Pero allí hay versiones divergentes. Mientras algunas voces señalan que “una parte del texto” debe pasar por el Congreso, otras apuntan que todo el texto debe ser ratificado en el Congreso por tratarse de un acuerdo internacional.

También hay visiones divergentes respecto del límite temporal. Hay quienes apuntan que la sección relacionada con patentes y medicamentos debería ser aprobada antes de abril, tal como lo señala lo acordado. Otros, en cambio, afirman que no hay fecha para tratarlos. Se entiende que lo que sea remitido al Congreso ingresará por la Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo, se señala que lo que quedó “trabado” del acuerdo es únicamente la parte arancelaria. Todos los otros elementos del tratado (como lo relacionado con cupos para carnes) continúa en pie.

Mientras tanto, la oposición en el Congreso pide mayores detalles sobre los alcances del acuerdo y Trump exhibe dificultades en las encuestas. Hasta se atrevió a deslizar que las elecciones de medio término no deberían realizarse.

