Gripe aviar: detectan un segundo caso en Buenos Aires y siguen las restricciones comerciales

La confirmación del segundo caso de influenza aviar altamente patógena (H5) en Buenos Aires vuelve a poner en jaque un negocio de más de 200 millones de dólares anuales. Senasa detectó el foco en Lobos, que se suma al de Ranchos, y mantiene suspendidos los envíos a países que exigen estatus sanitario libre de influenza.

El producto más comprometido es la carne aviar fresca, con restricciones en alrededor de 40 mercados. Entre ellos figura China, principal comprador del pollo argentino. Aun así, Senasa señaló que el efecto comercial es menor que el registrado en los episodios de 2023 y 2025.

La detección del primer foco en aves comerciales en 2023 implicó que Argentina perdiera su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena y suspendiera envíos a mercados que exigen esa certificación. La medida afectó acuerdos sanitarios vigentes y obligó a frenar exportaciones hacia destinos sensibles.

No obstante, tras las gestiones realizadas, el país logró sostener ventas a naciones y bloques que aceptan envíos de productos de zonas libres de la enfermedad. Así, se mantienen operaciones desde zonas no afectadas, lo que atenúa el impacto frente a crisis sanitarias previas.

Senasa confirmó el segundo caso de influenza aviar altamente patógena en Buenos Aires.

En esta ocasión, más de 35 destinos continúan habilitados bajo un esquema de acceso diferenciado, lo que representa una reducción cercana al 47% en comparación con cierres anteriores. En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron 169 mil toneladas por un valor de 218 millones de dólares.

Tras la detección, el organismo activó su plan de contingencia: interdicción del establecimiento, despoblamiento sanitario, limpieza, desinfección y delimitación de una Zona de Control Sanitario con monitoreo epidemiológico intensivo y restricciones de movimiento en el área afectada.

Si no aparecen nuevos brotes y transcurren 28 días desde el sacrificio sanitario y la desinfección, el país podrá autodeclararse libre ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Mientras tanto, el mercado interno opera con normalidad, ya que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne ni huevos.

Uruguay declaró la emergencia sanitaria nacional por nuevos casos de gripe aviar

El gobierno uruguayo resolvió declarar la emergencia sanitaria nacional luego de confirmar casos de influenza aviar en aves domésticas y comerciales. La medida habilita acciones excepcionales como sacrificio sanitario, controles reforzados y vigilancia epidemiológica para frenar la propagación del virus.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesquería dispuso el alcance de la emergencia en todo el territorio, con el objetivo de fortalecer la bioseguridad, restringir el traslado de aves y productos avícolas y aumentar los controles en granjas y zonas periurbanas. También se movilizan recursos para desinfección y eliminación segura.

El brote fue detectado primero en aves silvestres y luego en un establecimiento productivo, lo que encendió alarmas en el sector. El salto desde fauna salvaje a un criadero comercial confirma la circulación activa del virus y eleva el riesgo de expansión dentro de la cadena avícola.

La situación genera inquietud en Argentina, especialmente en Entre Ríos, principal polo avícola. La cercanía geográfica y el intenso flujo logístico incrementan la vulnerabilidad. Especialistas advierten que aves migratorias y movimientos humanos son factores clave, por lo que exigen reforzar controles y monitoreo permanente.

