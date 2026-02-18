Una investigación científica advierte que la influenza aviar avanza en la Antártida y amenaza a su fauna nativa

Una investigación científica en Chile alertó que la influenza aviar, un virus altamente letal, avanza en la Antártida y amenaza cada vez más a la fauna nativa del continente blanco.

En abril de 2024, el investigador Victor Neira y su equipo detectaron la presencia del virus H5N1 en el continente blanco al descubrir a cinco skuas, unas pequeñas aves, infectadas. Desde entonces, se propagó a otras especies nativas y se detectaron casos a lo largo de los 900 kilómetros de la costa occidental.

"El virus se ha expandido completamente en la región antártica en donde nosotros tenemos la capacidad de ir a estudiar", lamenta Neira, científico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile y del Instituto Antártico Chileno (Inach).

Tras la última expedición realizada durante el verano austral, se confirmaron casos en una decena en la zona, como el cormorán antártico, la gaviota dominicana, pingüinos de Adelia y de Papúa, además del lobo fino antártico.

Decenas de animales infectados han sido detectados, pero el número real de muertes podría ser mucho mayor, ya que las bajas temperaturas impiden explorar por más de un par de horas al día., según explica el científico.

"Esta enfermedad es capaz de matar al 100% de las aves en periodos cortos de tiempo. Por ejemplo en uno o dos días puede llegar a matar al 90% o 100% de los animales de un lugar", asegura.

Pese a que las especies infectadas hasta ahora tienen un riesgo de "preocupación menor" para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), Neira advierte que "las especies de la Antártida son en general escasas a nivel mundial".

Si el virus se sigue fortaleciendo "cualquier especie, si se ve gravemente afectada por el virus, podría pasar a estar en peligro de extinción", afirma. Por ejemplo, especies como el cormorán antártico o las skuas antárticas tienen una población estimada de apenas unos 20.000 individuos.

Una ola global se influenza aviar ya había afectado en 2021 a millones de aves silvestres y mamíferos en América, Asia o Europa, debido a la migración de las aves alrededor del mundo. En 2023, la gripe aviar mató a unos 1.300 pingüinos de Humboldt, cerca del 10% de la población de estas aves en Chile, según el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).