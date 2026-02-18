Paro general en Córdoba: SEP, UEPC, Municipales y UTA adhieren a la huelga de CGT contra la reforma laboral de Milei

Con fuertes respaldos sindicales en Córdoba, el paro general de 24 horas convocado por la CGT para este jueves suma adhesiones clave en rechazo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y que será tratada mañana en la Cámara de Diputados.

Los gremios más representativos del sector público provincial y municipal confirmaron su participación en la medida de fuerza, que tendrá impacto en la administración pública, las escuelas, los tribunales y el transporte urbano e interurbano.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), conducido por Sergio Castro, oficializó su adhesión al paro nacional por 24 horas convocado por la central obrera. En un comunicado, el gremio sostuvo que la medida se enmarca en la “defensa de nuestros derechos” frente al proyecto de reforma laboral del Gobierno de Javier Milei.

“Desde nuestra organización sindical continuaremos defendiendo nuestros derechos adquiridos tras largas luchas”, señalaron, al tiempo que remarcaron: “Los gremios unidos una vez más decimos: no a la reforma laboral. La patria no se vende, los derechos se defienden”.

En la misma línea se pronunció el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), encabezado por Rubén Daniele. El gremio municipal reafirmó su rechazo a la iniciativa libertaria y advirtió que el proyecto busca “destruir el modelo sindical argentino” e “institucionalizar la precarización laboral”.

Con tono crítico, desde el Suoem lanzaron una pregunta retórica dirigida al oficialismo: “¿Modernizar es volver a las condiciones laborales del siglo XIX?”, en una de las expresiones más duras contra el rumbo impulsado por la Casa Rosada.

Natalia De La Sota: "Hoy cierran pymes todos los días ¿Quién va a generar empleo por más ley que tengamos?"

Docentes y Judiciales se suman

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó su apoyo en sintonía con la CTERA, que convocó a una movilización frente al Congreso de la Nación durante el debate parlamentario.

Desde el núcleo docente rechazaron “el intento del Gobierno Nacional de avanzar sobre los derechos históricos de las trabajadoras y los trabajadores” y denunciaron un nuevo capítulo de ajuste sobre la educación pública. La jornada de protesta, señalaron, se realiza en defensa de los derechos laborales y previsionales, por salarios dignos y paritarias libres, y contra el desfinanciamiento educativo.

No obstante, en el gremio admiten que el nivel de acatamiento podría ser dispar en Córdoba, ya que jueves y viernes se desarrollan jornadas de “formación situada” presencial en las escuelas, lo que podría afectar la adhesión, aunque en las ultimas horas se confirmó el paro de UTA.

En el ámbito judicial, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y los judiciales federales también confirmaron su participación a la huelga general. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumatto, informó que adhiere al paro total por 24 horas, por lo que su medida de fuerza prevista por el traspaso de la justicia nacional y en defensa del fuero del Trabajo de Córdoba fue reprogramada para el día 24 desde las 11.

Impacto en el transporte

El paro también tendrá repercusión en el transporte urbano e interurbano. La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) se plegó a la huelga, por lo que este jueves no habrá servicio interurbano en la provincia.

En tanto, la delegación Córdoba de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aguardaba la definición de la cúpula nacional y anticipaba que “acatará la decisión de UTA nacional”. La definición llegó en las últimas horas confirmando que se suma al paro de la CGT lo que extiende el impacto al transporte urbano.

"Esta decisión se fundamenta no solo por los terminos de la ley (que el oficialismo busca sancionar), sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad", argumentó la UTA liderada por Roberto Fernández.

Córdoba: se confirmó el paro de transporte interurbano para el jueves 19

Críticas desde la CGT con tonada

Desde la CGT Regional Córdoba sostienen que la reforma laboral “favorece a los grandes grupos concentrados de la economía, la producción y la tenencia de las tierras productivas”, y denunciaron que el proyecto implica “quita de derechos y concentración de poderes patronales”.

La central obrera convocó a una concentración este jueves a las 11 en la Casa Histórica, en pleno centro de la capital cordobesa, en el marco de una jornada que promete alto voltaje político y sindical mientras el oficialismo busca avanzar con la reforma laboral en Diputados.

Con el respaldo de los principales gremios estatales, docentes y del transporte, el paro general en Córdoba se perfila como una señal de presión directa al Congreso en la antesala de un debate que vuelve a tensar la relación entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero organizado.