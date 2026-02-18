Cosquín Rock generó un movimiento económico superior a $50.000 millones en Córdo

El Cosquín Rock reunió a 90.000 asistentes durante el fin de semana y generó un movimiento económico superior a los $50.000 millones en la provincia de Córdoba, de acuerdo al informe elaborado por el Instituto de Cultura Contemporánea. El estudio midió no solo el impacto financiero sino también perfiles de público, movilidad, gasto y comportamiento de consumo.

Lucas Miani, encargado del Área de Investigación y Extensión del instituto, explicó en diálogo con el programa "Es por acá" de Punto a Punto Radio: “El informe lo que revela es el movimiento económico en la zona que se genera por la presencia del festival”. Y agregó: “El número que se publica no significa que es de recaudación, ni mucho menos”.

Sobre la composición del público, detalló: “El 60% casi de los asistentes del festival son personas que vienen de otras provincias”, lo que posiciona al evento como uno de los más federales del país. En cuanto a la edad, precisó que “están rondando el promedio de los 31-32 años” y destacó que “casi un 55% de las personas fueron mujeres en Cosquín Rock 2026”.

En materia ambiental, advirtió que “entre el 85% y el 90% de la huella de carbono que se genera en el festival se genera de parte del público a través de la transportación”. Además, indicó que “casi un 35% utilizó la nueva autovía de Punilla” y que “más o menos un 13% utiliza al menos un trayecto en avión para llegar hasta la provincia de Córdoba”.

Respecto a la experiencia del evento, afirmó que “casi un 70% interpreta que el Cosquín es más que la grilla de los artistas”. En esa línea, señaló que “casi un 25% de las personas que compraron Cosquín Rock lo hicieron entre julio y agosto”, es decir, sin conocer los artistas confirmados.

Finalmente, sobre la estadía, explicó que “este año que fue carnaval nos dio un promedio de estadía alto, es decir, cuatro días”, lo que consolida al festival como motor turístico en el Valle de Punilla.