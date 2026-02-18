Este miércoles 18 de febrero, la planta de neumáticos FATE anunció que cierra definitivamente su planta de San Fernando y que procederá a indemnizar a los 920 empleados que forman parte de la firma. La decisión se toma justo cuando el gobierno debate la nueva reforma laboral que busca introducir cambios importantes en las relaciones entre empleados y empleadores. Entre los principales argumentos del cierre aparece la fuerte competencia ante la apertura de importaciones. "Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", señalaron desde la empresa.

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, informaron desde la compañía.

Cambios clave en la reforma laboral: ¿qué opinan los industriales?

La firma que es propiedad de la familia Madanes Quintanilla definió dejar de producir e indemnizar a todo el personal de la planta de producción de neumáticos con más de 80 años de antigüedad que se encuentra en el partido de San Fernando. En estas horas, los empleados aseguran que la policía detuvo al secretario general del sindicato del neumático, Alejandro Crespo, en la puerta de la fábrica, cuando quiso ingresar para dialogar con la patronal"

La decisión de la compañía se da “ante los cambios en las condiciones de mercado”. En un comunicado firmado por el directorio, la empresa subrayó su liderazgo industrial en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

“Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”, remarcaron.

Impacto laboral

El cierre implica la desvinculación de 920 trabajadores y representa un fuerte golpe para el entramado productivo del conurbano bonaerense. Fate remarcó que, como empresa de capitales argentinos, generó empleo calificado, impulsó proveedores locales y exportó tecnología durante más de ocho décadas.

Desde la puerta de ingreso de la fábrica, uno de los empleados despedidos, Sebastián Tesoro, dialogó con radio Splendid y allí señaló que hay más de 700 familias afectadas tras esta decisión.

Hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Javier Milei

"Nos enteramos aproximadamente, hace una hora, (6 AM) por un cartel que dejó la fábrica del lado de los portones de adentro, donde plantea que cesa la actividad productiva y nos deja a todos despedidos, a la espera de la indemnización. Nosotros, igual, de todas maneras, hoy a la mañana nos íbamos a hacer presentes, porque venían corriendo distintos rumores. Hubo trascendido desde hace dos días, más o menos, de distintas situaciones que se podían dar, bueno y esta podía ser una, así que nos acercamos y nos encontramos con esta novedad, con esta noticia. Hay más de setecientas, ochocientas familias que nos quedamos en la calle y ahora estamos muchos compañeros acá en la puerta, esperando que se acerquen más compañeros con esta nueva novedad, para ver qué hacemos, cómo continuar", señaló Tesoro.

El anuncio de la firma abre interrogantes sobre el futuro del sector del neumático en la Argentina, en un contexto de reconfiguración del mercado, presión importadora y caída de la actividad industrial.

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde hace tiempo. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos, entre ellos el crecimiento de las importaciones chinas y la imposibilidad de competir con los precios de ese origen; el laberinto macroeconómico que combinó carga impositiva, restricciones cambiarias y alta de incentivos para la exportación, además de algunas cuestiones de conflictividad y productividad, ya que la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.

Qué dice el comunicado del Directorio de FATE

El texto completo del cierre, se encuentra a la entrada de la planta, y en él se puede leer:



IMPORTANTE

Informamos que a partir del día de la fecha FATE S.A.I.C.I. cesa la actividad en su planta industrial de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

A lo largo de más de ochenta años FATE construyó un liderazgo industrial basado en el empleo calificado, la inversión permanente, el desarrollo tecnológico y un compromiso con la calidad.

Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre.

En consecuencia, informamos que, en este contexto, y tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo. Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal.

Agradecemos a colaboradores, proveedores y clientes, que confiaron e hicieron posible nuestra industria.

EL DIRECTORIO

18 DE FEBRERO DE 2026

fate

En un escenario complejo para las industrias argentinas, la salida de Fate redefine el mapa de la industria del neumático en Argentina y deja interrogantes sobre la capacidad local para sostener producción de radiales para transporte pesado sin depender plenamente de importaciones.

lr