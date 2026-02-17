Alibaba presenta una importante actualización de su modelo de IA

Alibaba Group Holding Ltd. presentó una importante actualización de su modelo insignia de inteligencia artificial, acelerando la competencia con una amplia gama de startups y líderes del sector que buscan adelantarse al próximo gran lanzamiento de la plataforma de la sensación china DeepSeek.

La última versión de Qwen de Alibaba está diseñada para respaldar tareas de agentes de IA y puede comprender entradas de texto, foto y video, informó la compañía en un comunicado el lunes. También puede analizar videos de hasta dos horas de duración.

El Pentágono apunta a Alibaba, Baidu y BYD por vínculos con el Ejército chino

Qwen3.5 de Alibaba se suma a una ola de actualizaciones lanzadas por rivales como ByteDance Ltd., Zhipu y Minimax Group Inc. en las semanas previas al Año Nuevo Lunar. Estas compañías buscan tomar ventaja antes de un esperado lanzamiento de DeepSeek en torno al primer aniversario de su modelo R1, que sacudió las convenciones globales de la IA en 2025. Alibaba y sus competidores también apuntan a la semana festiva, que históricamente ha sido clave para la adopción de aplicaciones chinas de internet de consumo.

Alibaba ha sido uno de los inversionistas y promotores más agresivos de la IA desde que DeepSeek revitalizó la industria tecnológica local. El director ejecutivo Eddie Wu ha prometido más de US$53.000 millones para infraestructura y desarrollo de IA, un desembolso que, según afirmó, la empresa podría superar con el tiempo.

Alibaba actualizó por última vez su modelo principal a la serie Qwen3 en abril. El mes pasado lanzó su más reciente modelo de razonamiento, Qwen3-Max-Thinking, con el objetivo de mejorar el desempeño en áreas como el razonamiento complejo y las capacidades de agentes autónomos.

Más allá del avance tecnológico, Alibaba también está inmersa en una costosa guerra de subsidios en IA con rivales como Tencent Holdings Ltd. y Baidu Inc. El trío planea desplegar un total combinado de 4.500 millones de yuanes (US$649 millones) en incentivos en efectivo para atraer y retener usuarios de sus chatbots durante las festividades.

El uso de modelos de Inteligencia Artificial chinos crecen en Estados Unidos

En términos más amplios, la aplicación Qwen, orientada al consumidor, está transformándose en una plataforma integral que se conecta con otras partes del vasto ecosistema de comercio electrónico de Alibaba. Sus 100 millones de usuarios ahora pueden pedir té de burbujas y reservar viajes a través de agentes dentro de la aplicación.

