Internaron a Alberto Samid en Punta del Este y su mujer le pidió un avión sanitario a Kicillof

Durante las últimas horas, el empresario Alberto Samid debió ser internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este y su familia lanzó un pedido urgente de traslado sanitario a Buenos Aires. La noticia fue confirmada por su esposa Marisa Scarafía a través de redes sociales del excandidato a diputado.

"Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid. Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es pero es muy peligroso", comunicó la mujer a través de la cuenta de X de su marido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Scarafía explicó que el empresario "tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores" y solicitó: "Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario".

"Le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", remarcó en un pedido de ayuda dirigido hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros dirigentes.

Al final del mensaje, la esposa del empresario conocido como el "Rey de la carne" dejó a disposición dos números de contacto (1152494469 - 1161685916) para coordinar cualquier tipo de ayuda y concluyó: "Y a todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él. Muchas gracias de todo corazón por lo mucho o poco que puedan hacer".

Un anestesiólogo usó el celular durante una cirugía y murió un nene de 4 años: hoy se conoce la condena

En diálogo con Todo Noticias (TN), la mujer confirmó la internación del empresario y profundizó: "Tiene una infección en la sangre que surgió después de la infección urinaria que ya está tratada. Recién anoche lo pasaron a un piso de área restringida".

Scarafía insistió en que los médicos aún no logran detectar de qué bacteria se trata ni las causas que desencadenaron las complicaciones de salud e insistió en la necesidad del traslado a Buenos Aires ya que en el Sanatorio Mitre se encuentra todo su historial clínico y están preparados para recibirlo.

"Solo faltaría el avión sanitario, no puede esperar mucho tiempo. Necesito volver a Buenos Aires, nos esperan mis dos nietitos muy angustiados. Esto me agarró sola porque vinimos solos", lamentó y señaló que aún no tuvo respuesta de la gobernación bonaerense con respecto al traslado del empresario de 78 años.

AS.