martes 17 de febrero de 2026
POLITICA
TENSIÓN LIBERTARIA

Villarruel respondió a las críticas por su visita a la Fiesta Nacional de la Chaya y al peronista Quintela: "Catadores de ideologías"

Las fotos con el gobernador y los senadores que responden a Quintela reavivaron las críticas desde la Casa Rosada.

Victoria Villarruel 20260216
Victoria Villarruel en La Rioja | Redes sociales

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a la Fiesta Nacional de la Chaya y respondió a las críticas que recibió tras reunirse con el gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela. Marginada por La Libertad Avanza, en sus redes sociales, llamó "catadores de ideologías" a "los operadores".

En su mensaje, la titular del Senado destacó que con su viaje a tierras riojanas ya visitó 19 provincias desde que inició su mandato en diciembre en 2023. Contó que conoció "desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos" para "mostrarle a los argentinos la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos emprendedores".

Reforma laboral en Diputados: cuándo se trata y qué se espera del debate tras la media sanción del Senado

"Años atrás cuando la casta repartía planes, IFEs y hablaba en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos, ni ponían el cuerpo para resistir a eso", expresó Villarruel.

Finalmente cerró su escrito: "Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Después de todo, de eso se trata esto, de que los argentinos vivamos mejor, tengamos trabajo y podamos vivir con nuestras familias en Argentina. Quiero agradecer a todos los riojanos por chayear conmigo con alegría y hospitalidad. Por sus abrazos, palabras y amor".

El comentario fue respuesta a los cuestionamientos que llegaron por parte del oficialismo. Entre ellos se encuentra la diputada Lilia Lemoine, quien sostuvo que "los tratos con Quintela, Insfrán y Zamora a Villarruel no le funcionarían para remontar su popularidad".

La vicepresidenta Victoria Villarruel disfrutará de la 'Fiesta de la Chaya' en La Rioja.
La imagen que disparó las críticas contra Villarruel

El gobernador de La Rioja recibió el sábado a la vicepresidenta en la gobernación, dónde también participaron los senadores nacionales Fernando Rejal y Florencia López, que la recibieron en el aeropuerto de la provincia. Tras el encuentro, se fotografiaron los cuatro dirigentes y la imagen fue la que disparó las críticas.

Durante la noche del sábado, Villarruel asistió a la Fiesta Nacional de la Chaya. Allí vivió un momento incómodo cuando el cantante Ramiro González se expresó contra de su presencia y la llamó "negacionista".

BGD/ML

