La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a la Fiesta Nacional de la Chaya y respondió a las críticas que recibió tras reunirse con el gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela. Marginada por La Libertad Avanza, en sus redes sociales, llamó "catadores de ideologías" a "los operadores".

En su mensaje, la titular del Senado destacó que con su viaje a tierras riojanas ya visitó 19 provincias desde que inició su mandato en diciembre en 2023. Contó que conoció "desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos" para "mostrarle a los argentinos la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos emprendedores".

"Años atrás cuando la casta repartía planes, IFEs y hablaba en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos, ni ponían el cuerpo para resistir a eso", expresó Villarruel.

Finalmente cerró su escrito: "Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Después de todo, de eso se trata esto, de que los argentinos vivamos mejor, tengamos trabajo y podamos vivir con nuestras familias en Argentina. Quiero agradecer a todos los riojanos por chayear conmigo con alegría y hospitalidad. Por sus abrazos, palabras y amor".

El comentario fue respuesta a los cuestionamientos que llegaron por parte del oficialismo. Entre ellos se encuentra la diputada Lilia Lemoine, quien sostuvo que "los tratos con Quintela, Insfrán y Zamora a Villarruel no le funcionarían para remontar su popularidad".

La imagen que disparó las críticas contra Villarruel

El gobernador de La Rioja recibió el sábado a la vicepresidenta en la gobernación, dónde también participaron los senadores nacionales Fernando Rejal y Florencia López, que la recibieron en el aeropuerto de la provincia. Tras el encuentro, se fotografiaron los cuatro dirigentes y la imagen fue la que disparó las críticas.

Durante la noche del sábado, Villarruel asistió a la Fiesta Nacional de la Chaya. Allí vivió un momento incómodo cuando el cantante Ramiro González se expresó contra de su presencia y la llamó "negacionista".

