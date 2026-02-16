Jorge Asís: “Milei es un producto exitoso del peronismo y sus errores”

El escritor y analista político Jorge Asís aseguró que el fenómeno político de Javier Milei es consecuencia directa de los errores del peronismo y consideró que su principal fortaleza es política más que económica. En diálogo radial, también planteó dudas sobre la llegada de inversiones, la situación del consumo y el futuro del peronismo, con foco en Córdoba y la gestión de Martín Llaryora.

Asís sostuvo en diálogo con “Decilo como es” (lunes a viernes de 10 a 13 por Punto a Punto Radio 90.7) que el actual presidente surgió como resultado de las internas y la crisis del peronismo. “Milei es un producto del peronismo, un producto exitoso, brillante”, afirmó, y explicó que la herencia del gobierno de Alberto Fernández generó el escenario que permitió su triunfo.

El analista destacó especialmente la jugada política posterior a las elecciones: “Cuando dejan afuera a Patricia Bullrich del balotaje, al día siguiente arregla con Macri y avanza contra el peronismo que lo inventó. Fue una jugada absolutamente brillante, digna de ser estudiada en las universidades”. En su visión, la crisis no es del peronismo en general sino del kirchnerismo: “Lo que está en crisis es la versión patológica del kirchnerismo”.

Córdoba y el desafío de Llaryora

Consultado por el escenario cordobés, Asís sostuvo que el peronismo provincial atraviesa un momento incómodo tras el triunfo presidencial de Milei y el cambio del clima político nacional. En su lectura, el impacto del fenómeno libertario en la provincia obliga al gobernador a priorizar la gestión local por sobre cualquier proyección nacional. “Hoy está jorobado el peronismo”, sintetizó. Según explicó, la elección presidencial dejó en evidencia la capacidad política del actual presidente incluso en territorios históricamente influyentes del interior.

Asís remarcó que Milei logró imponerse frente a estructuras consolidadas: “Si con dos apellidos le gana al gobernador de Córdoba y al de Santa Fe, estamos hablando de un tipo con aciertos políticos”, afirmó, aludiendo a la forma en que el libertario logró penetrar en distritos donde el peronismo tenía figuras fuertes y consolidadas.

Para el analista, ese resultado obliga a replantear prioridades dentro del peronismo cordobés y especialmente en la figura del actual mandatario provincial: “Llaryora tiene que centrarse sobre todo en conseguir su reelección en Córdoba y esperar a ver cómo le va a este fenómeno solitario que es Milei”.

Asís describió al presidente como un liderazgo personalista difícil de replicar dentro del sistema político tradicional: “No hay cuatro o cinco Milei, hay un Milei”, insistió, al remarcar que el oficialismo depende de una figura individual más que de una estructura partidaria.

En ese contexto, el escritor consideró que el futuro político del peronismo provincial dependerá en gran medida del desempeño del Gobierno nacional y de cómo evolucione el escenario económico: “Yo no creo sinceramente que le vayan tan bien las cosas”, advirtió, al señalar que el tiempo y la economía serán determinantes para el reordenamiento político en Córdoba y el país.

Inversiones, economía y el “test ácido”

El escritor planteó dudas sobre la llegada de inversiones al país pese a los avances legislativos recientes. “No hay tales inversores. Hay interesados en energía o minerales raros, pero no veo entusiasmo por invertir en Argentina”. También advirtió que la aprobación de leyes económicas no cambiará el escenario de inmediato y que el Gobierno enfrenta ahora una prueba decisiva: “Ahora viene la prueba del ácido: esperar que esto empiece a funcionar”.

Asís describió un panorama económico complejo: “El consumo no existe, la estanflación está instalada y no hay política industrial”.