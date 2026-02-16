Luis Caputo defendió la baja del 85% en cargas patronales y cuestionó el silencio empresario frente a lo que considera uno de los mayores logros de la reforma laboral que ya fue aprobada en el Senado la semana anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para subrayar lo que consideró “uno de los puntos más importantes” de la nueva ley impulsada por el Gobierno: la reducción del 85% en las cargas patronales para nuevos empleos.

Pese al optimismo por la reforma, el sector privado mira con preocupación la caída de la actividad y el empleo

“Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, escribió el funcionario.

Según ha señalado el oficialismo en reiteradas oportunidades, la medida apunta a reducir el costo laboral formal para incentivar la creación de empleo registrado. Desde el Ministerio sostienen que el esquema busca dinamizar el mercado laboral, especialmente en pymes y sectores intensivos en mano de obra.

Sin embargo, el posteo dejó expuesto un dato político: la ausencia de celebraciones públicas por parte de las principales cámaras empresarias, en un contexto donde el Gobierno promueve una agenda de reducción impositiva y flexibilización regulatorias.

El tweet de Caputo se hace eco de un posteo del economista Nadin Argañaraz, titular del IARAF quien publica un gráfico que deja en evidencia cómo bajarían las cargas patronales si se aprueba la reforma laboral.

"Dados los requisitos establecidos, las contribuciones del empleador por un nuevo empleado bajarían desde el 27% actual al 15%, por un periodo de 48 meses. De este modo, la cuña derivada de sumar aportes personales y contribuciones patronales pasaría desde el 44% al 32%, bajando 12 puntos porcentuales del salario bruto del empleado", señaló el economista.

La queja de los supermercados mayoristas por un artículo de la reforma laboral

Los que si se quejaron la semana anterior "por cambios de último momento" en el proyecto de la reforma laboral fueron los empresarios nucleados en la CADAM, cámara de supermercados mayoristas. En un comunicado oficial advirtieron que el cambio en el artículo 128 consolida aportes obligatorios sin controles ni trazabilidad.

La entidad expresó su rechazo a la alteración introducida por el oficialismo, al considerar que es “llamativa y contradictoria”, ya que la versión original establecía el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias. Según CADAM, la nueva redacción garantiza la continuidad de una recaudación millonaria sin mecanismos de rendición pública.

Desde la cámara mayorista sostuvieron que el cambio “otorga impunidad y una doble garantía para que continúen recaudando fondos millonarios”, en un contexto en el que la reforma laboral debería apuntar a transparentar costos y reducir distorsiones en las paritarias.

Las 10 preguntas que te hacés sobre la reforma laboral

Uno de los ejes del reclamo es el conflicto de intereses que involucra a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que participan de la negociación paritaria y, al mismo tiempo, administran los aportes obligatorios a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).

El encuentro de Luis Caputo con la UIA

Los empresarios siguen atentos lo que suceda con la reforma laboral, pero están lejos de mostrarse eufóricos. Algunos números de una actividad enfriada, con la capacidad instalada que apenas se eleva del 50%, los tiene preocupados y molestos en especial en sectores que siguen sin reactivarse.

En este contexto, el viernes pasado el titular de Hacienda, Luis Caputo, recibió al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini que le llevó algunos pedidos puntuales que tienen como plan ayudar a reactivar la actividad económica a través del crédito al consumo y la devolución del IVA a la construcción, entre otros puntos que diseñaron.

El plan -según señaló PERFIL-, es afectar a distintos sectores productivos nacionales que puedan dinamizar la cadena de valor local y, de ese modo, evitar que la recesión del sector se estabilice.

lr/ff