Luis Caputo se reunió con la UIA luego de la polémica con Techint

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) en medio de la tensión con Techint y las críticas al sector textil. En ella se trataron temas como la reforma laboral, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para Pymes y la reducción de la carga tributaría.

“Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes”, detalló Caputo en una publicación realizada en X.

Con la Inocencia Fiscal vigente, Luis Caputo invitó a llevar los “ahorros a los bancos”, pero persisten las dudas

“También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”, sumó el funcionario.

Además, el ministro Caputo destacó la relación del Gobierno con la UIA y prometió seguir trabajando de cerca "para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios".

El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Economía y contó con la presencia del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, y sus vicepresidentes, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. Además, participaron el vice ministro de Economía, José Luis Daza y el Secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne.

Los principales reclamos de la UIA

La Unión Industrial Argentina se reunió con el ministro de Economía con el propósito de acercarle propuestas para impulsar la reactivación del sector industrial. Las iniciativas que habría llevado adelante la central fabril al titular del Palacio de Hacienda incluirían la implementación de un mecanismo conveniente de financiamiento en cuotas con el propósito de estimular el consumo (semejante al Ahora 12, pero sin que implique subsidios estatales).

Entre otras propuestas, también se habría planteado la implementación de estímulos impositivos para sectores clave como la construcción, dado el efecto multiplicador de esta actividad.

Además, la UIA estaría trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para lograr una baja de la presión tributaria, tanto nacional como provincial. Los empresarios consideran que aligerar la carga impositiva es fundamental en momentos en que la conducción oficial está dispuesta a seguir abriendo la economía. Y entienden que en este proceso es decisiva la adhesión de las provincias, ya que de poco serviría una baja en los tributos nacionales si se mantiene la elevada y distorsiva carga de los impuestos que se cobran en el interior.

El uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 53,8%

De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8% en diciembre de 2025, marcando un retroceso de 2,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2024 (56,7%). Fue la tercera caída mensual consecutiva y el porcentaje más bajo desde el 53,2% registrado en marzo de 2024.

Los bloques sectoriales que mostraron niveles de utilización de la capacidad instalada por encima del nivel general son refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

Por otro lado, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica excepto automotores (38,9%), productos del tabaco (38,6%), productos textiles (35,2%), productos de caucho y plástico (33,4%) e industria automotriz (31,2%).

Noticia en desarrollo