La industria automotriz arrancó 2026 con caídas en producción y exportaciones

Durante enero se produjeron 20.998 vehículos, lo que representa una sensible baja del 30,1% en comparación con las 30.058 unidades fabricadas en enero de 2025, según el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

Desde la entidad explicaron que este retroceso responde a factores logísticos y de calendario. En primer lugar, el mes contó con tres días menos de producción respecto al año pasado.

Además, la mayoría de las terminales concentraron sus vacaciones en enero, a diferencia de ciclos anteriores donde las paradas se anticipaban a diciembre.

Menos exportaciones

La actividad mostró una tendencia a la baja en casi todos sus frentes respecto al mes precedente, aunque las ventas mayoristas lograron sostenerse en la comparación interanual.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones representaron el 46,5% de la producción del mes. Sin embargo, el volumen de 9.759 unidades enviadas al mercado externo significó caídas de 51,0% respecto de diciembre y de 12,3% interanual.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, vinculó estos resultados a la transición hacia nuevos proyectos industriales. Según explicó: “Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado”.

Pérez Graziano subrayó que será necesario "aguardar al desarrollo del primer trimestre" para obtener una visión más precisa del desempeño anual del sector.

El presidente de ADEFA resaltó que frente a un escenario internacional cada vez más desafiante, "atravesado por la transformación tecnológica y la implementación de medidas para desarrollo industrial en los principales mercados internacionales, resulta indispensable continuar con el trabajo conjunto que se viene realizando con la cadena de valor y las autoridades nacionales para mejorar de manera sostenida la competitividad”, agregó Grazu.

El balance de 2025

En 2025, la producción alcanzó los 490.876 vehículos, mostrando una caída del 3,1% en comparación con el año anterior.

En cuanto a las exportaciones, el año pasado fueron de 280.589 unidades, una baja 10,8% en comparación con el mismo período del 2024.

Los patentamientos en enero de 2026

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) durante enero de 2026 se patentaron 66.080 unidades, lo que representa una baja del 4,9% con respecto a enero de 2025 y una suba del 174,4% en comparación con diciembre.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades.