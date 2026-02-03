Patentamientos de motos: enero 2026 arrancó con más de 68.000 unidades y crecimiento sostenido

El mercado de motos en Argentina comenzó 2026 con cifras en alza: según el informe de patentamientos de CAFAM, en enero se registraron 68.690 motos patentadas en todo el país, con un crecimiento interanual del 14,43%.

De acuerdo con el reporte, el volumen alcanzado en el primer mes del año confirma una señal de estabilidad para la industria, que viene de cerrar 2025 con 654.524 unidades patentadas, el segundo mejor registro de los últimos quince años.

La variación mensual también fue positiva: enero mostró un incremento del 13,24% en relación con diciembre de 2025, cuando se habían patentado 60.645 unidades, reforzando la tendencia de crecimiento sostenido.

Producción nacional y segmentos más demandados

Uno de los datos destacados del informe es el fuerte predominio de la producción nacional, que explicó el 96,84% del total de patentamientos, con 66.517 unidades, una constante que se repite mes a mes en el mercado local.

Las motos importadas, en tanto, alcanzaron las 2.173 unidades, una participación minoritaria que confirma la capacidad de la industria local para abastecer la demanda interna, según el análisis presentado por CAFAM.

El desglose por cilindrada muestra que las motocicletas de 101 a 250 cc continúan siendo las más elegidas por los usuarios, con 61.063 unidades patentadas, muy por encima del resto de los segmentos.

En segundo lugar, se ubicaron las motos de 251 a 500 cc, con 4.837 unidades, mientras que las de 510 a 800 cc sumaron 1.743 patentamientos durante enero.

Por tipo de vehículo, las CUB Underbone se mantuvieron como la categoría líder, con 39.292 unidades, seguidas por las Street, con 12.669, y las On-Off, con 12.275, mientras que los Scooters totalizaron 2.638 unidades.

Desde CAFAM, su presidente Federico H. Vacas señaló que “el sector de motovehículos encara 2026 con optimismo, proyectando un crecimiento cercano al 10% para el total del año”, expectativas que, explicó, se apoyan en un contexto de mayor estabilidad económica, competencia entre marcas y disponibilidad de herramientas de financiación.

El Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se cruzaron este sábado 31 de enero en un áspero duelo en redes sociales, luego que el ente nacional difundiera un "ranking de patentes" confeccionado en Justicia por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), en el que se mostraba al distrito porteño como "el más caro del país en costos de patentamiento", una circunstancia que el gobierno de Jorge Macri rechazó de manera tajante: "Es falso".

La cartera sostuvo en su posteo que la alícuota de patentes en territorio porteño pueden llegar "hasta el 6%" del costo del vehiculo, se ubicaba así en ese ranking a CABA por encima de la provincia de Buenos Aires (hasta 4,7%) y tercera quedaba Tierra del Fuego con (hasta 4%)

"Falso. En la Ciudad de Buenos Aires la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%", fue la respuesta que salió desde la sede de la calle Uspallata.

El área del Ministerio de Justicia había enfatizado "elaboramos una tabla de valuación oficial con valores reales y transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales”. Y en el mismo mensaje, que apuntaba claramente como crítica al macrismo porteño, se indicaba que “un ejemplo claro es la Ciudad de Buenos Aires, que optó por una valuación mucho más cara, perjudicando directamente a los contribuyentes”.

