El financiamiento para comprar autos nuevos y usados cayó 15% en octubre

El mercado de financiamiento automotor registró 32.540 prendas en octubre —cerca del 15% de las ventas totales de vehículos nuevos y usados—, lo que representa una disminución respecto al mes anterior en un contexto de incertidumbre macroeconómica y electoral, según indicó la empresa de mercado automotor SIOMAA.

Este comportamiento se da en un momento donde los compradores se muestran más cautelosos al tomar decisiones de compra y de endeudamiento, y donde el acceso al crédito prendario se vuelve clave para quienes buscan financiar un vehículo.

Dinámica de las prendas sobre vehículos nuevos

La financiación de vehículos 0km registró su menor participación del año al representar el 43,1% –22.533 unidades– de los patentamientos totales marcando una desaceleración desde junio.

Según SIOMAA, “el mes pasado las compras de vehículos nuevos mostraron una disminución del 7,1% respecto a septiembre”, lo que contribuyó a la baja del financiamiento del segmento.

A su vez, el número de prendas asociadas a los 0km se contrajo 13,1% intermensual, reflejando una caída más profunda que la registrada en el nivel de patentamientos generales.

El informe enfatiza que esta dinámica responde a que “la incertidumbre macroeconómica y política condiciona las decisiones de compra de bienes durables y su financiamiento”, afectando la demanda por crédito automotor.

No obstante, el documento remarca que, a pesar de la caída mensual, el fuerte ritmo de constitución de prendas iniciado a fines de 2024 todavía se mantiene en niveles históricamente altos y actúa como un motor que, cuando existe estabilidad, impulsa las ventas.

Financiamiento para vehículos usados: retroceso y mayor volatilidad

En el mercado de usados, octubre también marcó el mínimo anual de participación prendaria, alcanzando el 6,0% –10.007 unidades– de las operaciones de transferencia.

Mientras las transferencias totales de vehículos usados disminuyeron 3,1% respecto a septiembre, la cantidad de prendas sobre este segmento retrocedió aún más: 15,4%.

El documento señala que la participación prendaria sobre usados es “menor y más volátil”, aunque aclara que en octubre alcanzó valores mínimos dentro de esa dinámica fluctuante.

En la comparación por acreedores del segmento, las operaciones respaldadas por bancos fueron las que más retrocedieron en octubre, cayendo 20,2%, mientras que las financieras de marca lo hicieron en 2,1%.

Finalmente, el informe destaca que el financiamiento sigue siendo una herramienta clave y que “las herramientas prendarias y el crédito son fundamentales para dinamizar el mercado automotriz cuando las condiciones resultan favorables”, consolidando su rol estructural en el movimiento del sector.

GZ