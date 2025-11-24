Comenzó el registro de conductores en Córdoba: guía completa para sumarte a las apps de transporte

Con la puesta en marcha del nuevo sistema municipal, desde el martes cualquier persona puede iniciar su inscripción para formar parte del registro oficial de conductores en Córdoba. La apertura marca el arranque de la etapa operativa del esquema regulado para las apps de movilidad.

En este escenario, tal como expresó el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, a Arriba Córdoba, Cabify se convirtió en la primera plataforma con autorización plena, mientras que otras compañías locales avanzan hacia la instancia final del trámite.

Cómo hacer el trámite: todo desde el portal municipal

El registro se realiza exclusivamente online a través del sitio oficial de la Municipalidad de Córdoba. En el apartado Registro Digital, los aspirantes pueden cargar datos personales, información del vehículo y documentación respaldatoria.

Dentro de los requisitos obligatorios, se enceuentran: el documento de identidad, el carnet profesional, la tarjeta verde o documento del auto y un seguro con cobertura vigente.

De todas formas, para quienes lo necesiten, existen diversos canales de comunicación donde resolver dudas: WhatsApp: +54 351 4285656; Teléfono: (351) 4285656; y correo: [email protected].

Qué pasa después de cargar los datos

Una vez enviada la información, comienza un período de revisión interna que dura alrededor de 15 días. Durante ese lapso, distintas áreas municipales verifican la documentación, los antecedentes del vehículo y la validez del seguro.

Cuando la plataforma elegida ya cuenta con autorización, el conductor puede vincularse de inmediato una vez aprobada su validación. Cabify es, por ahora, la única que se encuentra en esa instancia.