Chapa Patente Mercosur: cómo se asignan las combinaciones

La chapa Patente Mercosur entró en vigor el 1 de abril de 2016 para todos los automotores 0km. La Argentina dispone de 450 millones de combinaciones alfanuméricas, que se asignan secuencialmente, siendo la segunda letra un indicador clave de la fecha de patentamiento del auto y por ende, su antigüedad.

Las placas que se utilizan actualmente en nuestro país, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, cuentan con cinco medidas de seguridad: lámina retro reflectiva , estampado con efecto difractivo, marca de agua, marca tridimensional y su tipografía.

Cada país posee su propia base de datos. Lo que se crea en conjunto con la patente es un sistema común de intercambio de información. La composición del dominio permite precisar el año del vehículo, dato que resulta de utilidad en los procesos de compra y venta de las unidades. ¿Cómo saber a qué año corresponde cada rodado?.

Chapa Patente Mercosur

Los datos que brinda la chapa Patente Mercosur también permite estimar el monto de impuestos que debe pagar el vehículo, chequear datos registrales, calcular su valor de reventa y hasta detectar irregularidades en transacciones entre comprador y vendedor.

¿Por qué Argentina usa un formato específico de chapa Patente Mercosur?

La Ley N° 27.187, sancionada en septiembre de 2015, incorpora al ordenamiento jurídico argentino normativas del MERCOSUR relacionadas con la implementación de la nueva patente automotor única para los países miembros.

Argentina utiliza el formato de Patente Mercosur para estandarizar la identificación vehicular, facilitar la libre circulación, mejorar la seguridad contra el crimen trasnacional y aumentar las combinaciones alfanuméricas disponibles.

La normativa estableció características de la placa, incluyendo el emblema del MERCOSUR, bandera argentina, y medidas de 400mm x 130mm.

