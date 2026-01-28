Duplicado de patente: qué hacer si perdiste o te robaron la chapa y cómo tramitarla paso a paso

Perder una chapa patente o descubrir que te la robaron no es un detalle menor: además de la incomodidad, circular sin identificación puede derivar en retenciones, multas y problemas con el seguro si ocurre un siniestro. Por eso, el objetivo es resolver rápido y con respaldo formal.

La multa por circular sin patente podría llegar a $800.000

En Argentina, el trámite se llama reposición de placa metálica y se realiza en el Registro del Automotor (DNRPA) donde está radicado el dominio. Si la placa está dañada, ilegible o falta una (o las dos), corresponde pedir el duplicado de patente.

La buena noticia es que el sistema prevé una salida inmediata: al iniciar el trámite, el Registro entrega placas provisorias de papel (con letras y números rojos) para circular mientras se fabrican/entregan las definitivas.

A continuación, lo esencial, con foco en la búsqueda típica: “Perdí la patente, qué hago”.

Denuncia policial: ¿es obligatoria?

Si se trata de robo/hurto, hacer la denuncia policial es altamente recomendable: deja constancia oficial del hecho y te puede servir ante el seguro o si la chapa aparece en un ilícito. Algunas guías oficiales locales lo incluyen como primer paso práctico.

Ahora bien, el instructivo nacional del trámite (Argentina.gob.ar) se concentra en la gestión registral y no plantea la denuncia como requisito universal dentro de la documentación básica: pide identidad, título, cédulas y —si te quedó una— la placa restante.

En casos de extravío (pérdida), puede ocurrir que te la pidan por criterios del seguro o de control en ruta, pero el trámite registral se organiza alrededor de la reposición en el Registro y la emisión de la provisoria. La recomendación prudente: si hay duda sobre robo, denuncia; si fue pérdida, deja constancia cuanto antes por la vía que tengas disponible.

Trámite en el Registro del Automotor (DNRPA)

El trámite se puede hacer presencial o semipresencial. En la modalidad semipresencial, primero completás la Solicitud electrónica (buscando el trámite “reposición de placa metálica”) y luego vas al Registro a presentar la documentación.

En el Registro te van a hacer completar la documentación del trámite. El instructivo oficial indica que, según el caso, pueden intervenir formularios como Formulario 02 (presencial) o Solicitud TP (semipresencial) y Formulario 59 si el trámite lo hace un tercero.

¿Qué llevás sí o sí, para no volver dos veces?

DNI (u otro documento válido según tu residencia), título del vehículo y cédulas. Y un detalle clave: si te quedó una sola chapa, tenés que presentar la restante al iniciar la reposición.

Costos y tiempos de entrega

Sobre tiempos, la pauta oficial es clara: la placa provisoria de papel se entrega en el momento, y el duplicado de placas metálicas se informa con un plazo orientativo de 15 días (puede variar según logística).

En cuanto a costos, el Estado advierte que los aranceles varían según si es auto o moto y según el tipo de elemento registral involucrado. Para ver importes actualizados, el propio trámite deriva a la consulta de aranceles oficiales de la DNRPA/Registro.

El punto práctico para el usuario es este: aunque puedas iniciar online, vas a tener que ir al Registro (al menos) para presentar documentación y retirar la provisoria; y volver para retirar las chapas definitivas cuando te indiquen.

Uso de la “patente provisoria” de papel: qué dice la norma y qué cuidados tener

La reposición contempla la entrega de una placa provisoria para circular “hasta tanto se entreguen” las metálicas, de acuerdo con la normativa registral del Digesto DNRPA.

Además, el Estado remarcó recientemente que circular sin patente es una infracción, y que la excepción es usar la patente provisoria de papel oficial cuando hubo robo, hurto, pérdida o deterioro, por un plazo acotado (la comunicación menciona hasta 60 días).

Cómo saber el estado del trámite de tu patente

En la práctica, esto se traduce en un consejo simple: no improvises. No sirve una hoja impresa “casera” ni un dominio escrito a mano sin respaldo del Registro. La provisoria válida es la emitida por el Registro, y conviene llevar siempre encima la constancia del trámite junto con la documentación del vehículo.

Otra recomendación de supervivencia urbana: si la chapa fue robada, revisá si tu seguro o tu jurisdicción te pide algún paso adicional (por ejemplo, denuncia para cobertura). Y si te detienen en un control, lo que te va a ordenar la situación es documentación + provisoria oficial + trámite en curso.

Paso a paso rápido: “perdí la patente, ¿qué hago?”

Si fue robo/hurto o no estás segura, hacé la denuncia para dejar constancia. Reuní documentación: DNI, título y cédulas; si conservás una placa, llevá la restante. Iniciá el trámite “reposición de placa metálica” (semipresencial) o andá directo al Registro (presencial). Preséntate en el Registro: completás formularios y te entregan la patente provisoria de papel en el momento. Retirá el duplicado metálico cuando esté listo (plazo orientativo: 15 días).

El cierre, aunque suene obvio, evita problemas: no te quedes circulando sin identificación. La vía regular existe, está prevista para estos casos y, bien hecha, te deja cubierto ante controles y trámites posteriores.

