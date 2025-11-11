En la provincia de Buenos Aires la patente comenzará a pagarse de forma mensual a partir del 2026. El titular del ARBA, Cristian Girard, explicó que “el tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que se abonarán desde el mes de marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”. El nuevo esquema apunta a facilitar la planificación financiera de las familias y PyMEs del territorio provincial.

Desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires detallaron que el sistema se simplificará de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%. El nuevo diagrama corrige los saltos proporcionales generados por el incremento de los valores de los vehículos.

La medida se enmarca en el proyecto de Ley Impositiva, que contempla una reformulación de las tablas de Impuestos a los Automotores. La provincia se ubicará entre las jurisdicciones con los dominios más bajos del país.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió el proyecto de Ley Impositiva a La Legislatura provincial, que abrirá la posibilidad de que tres de cada cuatro propietarios de autos particulares paguen menos patente el año próximo.

Desde el Gobierno bonaerense expresaron que la Ley Impositiva 2026 profundiza la búsqueda de progresividad en los impuestos patrimoniales y mantiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos.

Cristian Girard: “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios”

“Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios”, precisó Girard. Además, el titular del ARBA argumentó que “la reformulación de las tablas recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”.

“El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, señaló el titular de ARBA.

Titular del ARBA, Cristian Girard

Desde el organismo consignaron que la medida apunta a “brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes bonaerenses”.

