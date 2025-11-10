La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó este lunes 10 de noviembre que se prorrogó hasta el 18 de diciembre próximo el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 12 de noviembre.

Según informaron desde el ente recaudador provincial, la decisión, publicada en el día de la fecha en el Boletín Oficial de la Provincia, el cambio de fecha responde a “razones operativas” y busca asegurar el correcto proceso de liquidación y disponibilidad de los medios de pago, permitiendo que todas las personas contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma.

Desde el organismo garantizaron que, quienes estén al día con el fisco mantendrán el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático.

En ese sentido, ARBA recordó que quienes no registren deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar la última cuota del año, conservarán la bonificación de hasta el 10%.

Además, el impuesto puede abonarse desde la web oficial www.arba.gov.ar, con tarjeta de crédito o a través de cajeros automáticos, luego de generar el código de pago electrónico. También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la aplicación.

En tanto, quienes prefieran abonar de forma presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y en los centros de cobro de Provincia Net Pagos. También se modificó la fecha de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas cuyo vencimiento original era el 13 de noviembre y pasó para el 11 de diciembre de 2025.

Los contribuyentes pueden adherir sus impuestos al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o con tarjeta de crédito. Esta modalidad está disponible para todos los impuestos patrimoniales, salvo el Complementario, que admite únicamente débito en cuenta.

El beneficio del 10% también se mantiene para quienes ya se encuentren adheridos.

Para iniciar el trámite, se debe ingresar en www.arba.gov.ar, sección “Autogestión”, con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar la opción “Gestión de Débitos Automáticos”.

En caso de no tener un CBU registrado o querer actualizarlo, puede hacerse desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”. Si se elige el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el pago se reflejará en el vencimiento de las próximas cuotas.

lr