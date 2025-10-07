ARBA desmiente una mayor presión impositiva y negó la creación de un impuesto a Mercado Libre

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, detalló que “tres de cada cuatro pesos que se recaudan provienen de los Ingresos Brutos (ISIB)” y negó que los contribuyentes estén sometidos a una mayor presión impositiva. Además, desmintió la existencia de un nuevo impuesto a Mercado Libre o a las billeteras virtuales y aseguró que están aplicando medidas “para reducir distorsiones en el sistema tributario”.

El titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires se refirió en una entrevista concedida a este martes a radio La Red a la Resolución Normativa 25/2025 que estableció un nuevo régimen de recaudación del impuesto sobre los ISIB y sostuvo que la intención de la administración bonaerense es “evitar privilegios fiscales”.

Ante un escenario de críticas por la política que entró en vigor el último miércoles 1 de octubre, Girard manifestó que es mentira que la Provincia haya creado un impuesto para las billeteras virtuales y explicó que “lo que se hizo fue establecer un régimen de recaudación que iguala las condiciones entre bancos, fintech y otros sistemas de pago”.

Director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard

La medida, publicada en el Boletín Oficial, obliga a los Proveedores de Servicios de Pago (Pspocp) como Mercado Pago y otras fintech a actuar como agentes de recaudación, en línea con lo que ya rige en otras provincias.

La provincia de Buenos Aires, además, adhirió al SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago), el sistema unificado aprobado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

El director ejecutivo, Cristian Girard, argumentó que “no se trata de un nuevo impuesto, sino de un mecanismo para que todos contribuyan en las mismas condiciones”.

En este sentido, sostuvo que el objetivo que se plantea el Gobierno de Axel Kicillof es la igualdad de condiciones entre todos los actores del sistema financiero.

PM/ML