Impuesto a las patentes: cuando vencen las cuotas de los últimos 3 meses del año en Buenos Aires y CABA

El ARBA y la AGIP publicaron el calendario de pago de los impuestos a las patentes con el vencimiento correspondiente a los tres meses restantes del año: octubre, noviembre y diciembre del 2025 en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las fechas de caducidad de los dominios se organizan de acuerdo al último número de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

Un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de La Plata retrotrajo la medida que impedía a ARBA recibir rentas provenientes de los tributos de las chapas metálicas y, volverá a recaudar dinero a través del del cobro de las patentes y sellos en los Registros del Automotor.

ARBA volverá a cobrar impuestos a Patentes y Sellos en los Registros del Automotor

La decisión se amparó en el Código Fiscal Provincial, que obliga a las dependencias de la DNRPA (Registros de la Propiedad del Automotor) a denunciar incumplimientos y la acreditación de la inexistencia de deuda.

Cuáles son las fechas de pago de los gravámenes automotores, establecidas por Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Conocé el calendario oficializado.

Calendario de pagos del impuesto a las patentes en provincia de Buenos Aires

De acuerdo a lo precisado por el ARBA, la fecha de vencimiento de la cuota 5 de los impuestos automotores a las patentes se fijó para el miércoles 5 de noviembre del 2025. En tanto que, la cuota número cuatro venció el último jueves 9 de septiembre.

Impuesto a las patentes en CABA para autos y motos

-Cuota 5

Terminación 0 a 3, motovehículos y débito automático: 8 de octubre

Terminación de 4 a 6: 15 de octubre

Terminación de 7 a 9 y grandes contribuyentes: 22 de octubre

-Cuota 6

Terminación 0 a 3, motovehículos y débito automático: 29 de diciembre

Terminación de 4 a 6: 16 de diciembre

Terminación de 7 a 9 y grandes contribuyentes: 23 de diciembre

Como consecuencia del pronunciamiento judicial, los Registros Seccionales deben continuar con las prácticas habituales de percepción y/o retención de impuestos a las patentes, tal como lo establece el Código Fiscal bonaerense y la normativa vigente.

Qué dicta la Resolución 26/2024 planteada por ARBA

Fuentes del organismo provincial señalaron que “el fallo ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos como el de este caso. Lo consideran un triunfo del federalismo y de las autonomías provinciales”.

