La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) habilitó la sección “Disponibilidad de chapas” en el portal oficial www.dnrpa.gov.ar. Se debe completar el número de patente o los datos de vehículo, por medio de los que se podrá consultar si el dominio se encuentra disponible para su retiro, evitando así trámites presenciales innecesarios y la reducción de los tiempos de espera.

En lo que va de 2025, la comercialización de autos 0 kilómetro superó todos los registros desde 2018. ¿Cómo funciona el servicio digital que puso en funcionamiento la DNRPA?

En el marco del proceso de normalización de la entrega de patentes, que tiene como posible fecha de culminación el 1° de septiembre, el Ministerio de Justicia informó la puesta en marcha de este servicio digital.

Sección "Disponibilidad de chapas"

A través de la implementación de esta herramienta y el aumento en el ritmo de producción, el Gobierno nacional prevé que la entrega de chapas vuelva a realizarse dentro de los plazos habituales

La medida apunta a resolver la situación de miles de propietarios que en los últimos meses debieron circular con documentación provisoria, lo que generó complicaciones con seguros y otros trámites vinculados a la titularidad de los autos de uso particular.

La fuerte demanda puso al límite un sistema de provisión de chapas que ya arrastraba inconvenientes logísticos. Solo entre mayo y julio se entregaron unas 500.000 patentes, y para agosto se prevé sumar otras 432.000.

El nuevo mecanismo les posibilita a los usuarios saber si su chapa ya fue asignada para su entrega correspondiente.

Cómo consultar el estado de tu patente en 3 pasos

Ingresar al sitio web www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/ Dentro del menú “Trámites frecuentes”, seleccionar la opción “Disponibilidad de Chapas Por último, en el campo a llenar se debe colocar el dominio del vehículo y clickear en el botón “buscar”

Colocar el dominio del vehículo

¿Qué validez tienen las patentes provisorias?

Estos documentos provisorios tienen una validez inicial de 180 días, además de que son renovables hasta que se regularice la situación.

“El Registro Seccional procederá a inscribir el automotor, asignará el Titulo digital y la Cédula de Identificación, y otorgará sin cargo placas provisorias con Ciento ochenta (180) días de vigencia, las que podrán ser renovadas en tanto no se entreguen las placas metálicas”

