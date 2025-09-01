El Gobierno anunció que ya se encuentra al día la entrega de chapas patentes 0km en todo el país

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio que tiene a su cargo la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, afirmó que “ya se encuentra al día la entrega de chapas patente 0km en todo el país” y sostuvo que se garantizará que los nuevos vehículos inscriptos circulen con documentación completa y en regla.

La medida, confirmada por el Ministerio de Justicia, busca terminar con la circulación de autos con identificaciones provisorias en papel, un problema que se agravó en un contexto de ventas históricas: en lo que va de 2025, la venta de autos nuevos superó todos los registros desde 2018.

Desde la DNRPA aseguraron que “habrá disponibilidad en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos”.

Operatvo de entrega de chapas patentes

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) habilitó la sección “Disponibilidad de chapas” en el portal oficial www.dnrpa.gov.ar.

Se debe completar el número de patente o los datos de vehículo, por medio de los que se podrá consultar si el dominio se encuentra disponible para su retiro, evitando así trámites presenciales innecesarios y la reducción de los tiempos de espera.

Sebastián Amerio: “El operativo de entrega masiva que llevamos adelante permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones”

En este sentido, Sebastián Amerio, destacó: “El operativo de entrega masiva que llevamos adelante permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones, acompañando el récord en la venta de automóviles 0km, que alcanza los mejores niveles desde 2018 y refleja un crecimiento sostenido del sector”.

Operativo de entrega de patentes

Desde el organismo estatal precisaron que se habilitaron proveedores privados por medio de licitaciones públicas, se reforzó la logística y se desarrolló un esquema de distribución para terminar con el desabastecimiento.

“El sistema, que había colapsado en 2023 por la crisis económica, las trabas a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal, ha sido normalizado”, celebró Sebastián Amerio en las últimas horas.