La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que un total de 19 municipios se encuentran bajo régimen de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural, tras ser declarados en emergencia o desastre agropecuario por las recientes inundaciones.

Diluvio en la Ciudad y el conurbano: se acumularon más de 117 milímetros y se inundó la General Paz

Según estimaciones oficiales, las lluvias ya afectaron más de 5 millones de hectáreas productivas en la provincia, generando pérdidas en cultivos, ganadería y caminos rurales.

Uno a uno, los 19 distritos con beneficios impositivos de ARBA en octubre 2025

Los distritos alcanzados por la medida son:

1) Bolívar,

2) Carlos Casares,

3) Chacabuco,

4) Chivilcoy,

5) General Alvear,

6) General La Madrid,

7) General Viamonte,

8) Guaminí,

9) Hipólito Yrigoyen,

10) Junín,

11) Las Flores,

12) Monte,

13) Nueve de Julio,

14) Puan,

15) Saladillo,

16) Tapalqué,

17) Tornquist,

18) Trenque Lauquen y

19) Veinticinco de Mayo.

Quiénes pueden acceder a los beneficios

Los beneficiarios son productores agropecuarios cuya actividad principal fue afectada por inundaciones o sequías, con los siguientes parámetros:

Emergencia: más del 50% de afectación. Desastre: más del 80% de afectación.

Los beneficios incluyen exenciones y prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural, además de reprogramaciones de créditos con el Banco Provincia y la suspensión de ejecuciones fiscales por seis meses.

Cómo acceder al beneficio de ARBA

Los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando la documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes se encuentren en zonas declaradas en emergencia deben acreditar al menos un 50% de afectación en su capacidad de producción, mientras que para los casos de desastre el porcentaje mínimo asciende al 80%.

ARBA cambió la fecha de pago del impuesto inmobiliario bonaerense: ¿Hasta cuándo hay tiempo para pagar con descuento?

Durante el período de vigencia del beneficio, se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.

Con estas medidas, el gobierno bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y con una política fiscal orientada a sostener el trabajo y la producción en cada rincón del territorio provincial

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que la medida busca “proteger a quienes tienen en la producción agropecuaria su principal fuente de ingresos", y remarcó el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales para garantizar un monitoreo técnico riguroso, con decisiones tomadas “de forma transparente y equitativa”.

lr/ff