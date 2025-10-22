Un fuerte temporal con viento, lluvia y granizo golpeó diferentes localidades de la zona sur y centro de la provincia de Buenos Aires durante la noche de este martes. El fenómeno, que provocó graves daños materiales, fue anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había lanzado una alerta amarilla al respecto.

Algunas de las localidades más golpeadas fueron Benito Juárez y Laprida, donde se registraron voladura de techos, estructuras dañadas, árboles caídos y cortes de luz. En imágenes y videos compartidos por los vecinos en redes sociales quedó registrado el daño del temporal.

Una de las consecuencias más graves de la tormenta tuvo lugar en Benito Juárez, donde las ráfagas de hasta 90 km/h provocaron la voladura del techo del Hospital Municipal Eva Perón, según indicó el medio La Voz del Pueblo. A raíz de este hecho, se interrumpieron las prestaciones médicas y rápidamente se movilizó un operativo con Defensa Civil, bomberos y personal municipal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El medio El Fénix también reportó la caída de postes de electricidad y la destrucción por completo de la cubierta de la pileta climatizada municipal, cuyo techo se voló por completo debido a los fuertes vientos.

Dada la magnitud de los daños, las autoridades de la municipalidad de Benito Juárez anunciaron la suspensión de las clases del turno mañana de este miércoles en toda la jurisdicción. Dicha medida se extendió a las localidades de Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y la EP Nº11 para "resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños provocados".

En la localidad de Laprida, por su parte, se reportó una significativa caída de granizo con piedras que impactaron y dañaron techos, patios y vehículos.

Tandil fue otra de las localidades afectadas. Según el portal La Voz de Tandil, en la zona cayeron 38 milímetros en solo 16 minutos, lo que representaría una tasa de 123 mm por hora. Como consecuencia de las fuertes lluvias, al menos cinco personas debieron ser evacuadas de sus casas. Defensa Civil confirmó que no hubo heridos, pero sí cortes del suministro eléctrico, calles inundadas, árboles caídos y al menos 20 viviendas en las que ingresó el agua.

En la localidad de Azul también se reportó la caída de árboles y postes de servicio telefónico, aunque no se produjeron daños de mayor gravedad. En la zona, las lluvias dejaron un total de 65,5 milímetros y estuvieron acompañadas de ráfagas de viento del sur de hasta 76 km/h.

También se presentaron complicaciones en Bahía Blanca, donde, según el medio La Nueva, cayeron casi 40 milímetros de lluvia desde el mediodía del martes, provocando inundaciones en calles y viviendas, particularmente en el barrio Los Olivos.

Octubre en Argentina: calor en el norte, frío en el sur y lluvias intensas en el Litoral

Tras el paso del temporal, el SMN extendió la advertencia amarilla por tormentas a otras localidades ubicadas al este de la provincia de Buenos Aires, como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Madariaga y Mar Chiquita, y hacia el oeste, en Daireaux, Guaminí, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Salta, Mendoza, Neuquén, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, por su parte, recibieron alertas por la posibilidad de sufrir tormentas y fuertes vientos.

AS./fl