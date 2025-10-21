El martes 21 de octubre se presenta con temperaturas agradables a cálidas en la franja central del país, con marcas que superarán los 28 C en Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires y partes de Cuyo, anticipando inestabilidad.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 21 de octubre

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense se espera un martes con cielo algo a parcialmente nublado. La temperatura mínima rondará los 17 °C, ascendiendo hasta una máxima de 28 °C. Los vientos soplarán del sector norte, con ráfagas que podrían ser intensas por la tarde.

Los arrecifes de coral están al borde del colapso por el calentamiento global, advierte un nuevo informe internacional

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La provincia de Buenos Aires presentará contrastes: el norte tendrá tiempo estable y seco, con un alto índice UV. En cambio, el sudoeste bonaerense se encuentra bajo alerta amarilla del SMN por tormentas, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h en áreas como el oeste de Patagones y Villarino.

Cómo estará el clima en el resto del país

El calor continuará en el norte argentino, con provincias como Formosa y Chaco registrando máximas de hasta 34 °C, con cielo parcialmente nublado y alta humedad. El SMN no descarta focos de inestabilidad aislada, con alta radiación ultravioleta.

Encuentran a uno de los dinosaurios más antiguos del mundo en la precordillera riojana

Alerta amarilla por tormentas

La región de Cuyo, en particular Mendoza, también está bajo advertencia por tormentas aisladas durante la tarde, con máximas que rondarán los 30 °C. En la Patagonia se espera un tiempo más fresco, con máximas que no superarán los 22 °C y cielo mayormente nublado en el sur.

La Tierra al borde de una extinción masiva: “alerta roja” sobre 48.646 especies amenazadas

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El miércoles 22 de octubre la inestabilidad se extenderá al norte bonaerense, Córdoba y el sur del Litoral, con lluvias y tormentas dispersas. La temperatura en Capital Federal descendería levemente, con una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C.

Hacia el jueves 23, la inestabilidad persistirá con tormentas aisladas, algunas potencialmente fuertes, en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con mínimas que rondarán los 18 °C y máximas de 31 °C en el centro del país. El alivio térmico más marcado se espera para el fin de semana.

BGD/ML