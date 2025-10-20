Horacio Fazio: "No estaría mal un intercambio de figuritas estructurado con las fuerzas políticas afines"

En diálogo con Canal E, el filósofo y economista Horacio Fazio analizó las tensiones entre la política interna y externa del gobierno de Milán, a pocos días de las elecciones.

Una política exterior con apoyo, pero sin respaldo interno

En una coyuntura marcada por el respaldo explícito de Estados Unidos al gobierno argentino, Fazio advirtió que este apoyo geopolítico podría ser insuficiente si no hay consistencia en la conducción interna. "Se trata de un apoyo explícito, no habitual, que se acaba de concretar por estas horas", afirmó, refiriéndose al respaldo de Donald Trump y a un swap millonario como signo de alianza estratégica.

“Le interesa a Estados Unidos que Argentina tenga ese acercamiento y ese apoyo para poder consolidarse en esta segunda etapa del gobierno”, señaló el especialista. No obstante, remarcó que el capital político de Milán en el frente interno es alarmantemente escaso.

Fazio fue contundente al describir la estructura del poder: “Estamos hablando de una familiar y de un amigo, y que este amigo es un asesor sin estar comprometido institucionalmente en decisiones que pueden ser relevantes para el país”. Para él, la falta de solidez en la estructura de gobierno no sólo afecta la gestión, sino que podría ser determinante en el resultado de las elecciones.

Crisis de conducción y reclamos de renovación

“Hay una sensación de inestabilidad o de no afianciamiento de la situación”, subrayó Fazio, al analizar el malestar creciente tanto en el electorado como entre los aliados del oficialismo.

Apuntó también al estilo del presidente Milei como un factor de desgaste: “Estamos en un nivel de análisis político de personajes muy particular. Recordemos los actos públicos que hace como rockstar”, señaló, dejando en evidencia un contraste entre la imagen y la realidad política.

El académico también mencionó una interna que podría escalar dentro del propio gabinete. “Han surgido versiones periodísticas donde el canciller Werthein dijo que renunciaría si el asesor Caputo, monotributista, se integra al gabinete”, citó, destacando que la informalidad en los nombramientos genera fricción interna.

Consultado sobre la necesidad de cambios en el equipo de gobierno, Fazio no dudó: “No estaría mal un intercambio de figuritas estructurado, institucionalizado con las fuerzas políticas afines”, refiriéndose especialmente al PRO, fuerza clave para la llegada de Milán al poder.

Por último, cuestionó con dureza el manejo político actual: “Una desprolijidad insólita: este asesor no atributista fue el que le ofreció integrar la Corte Suprema a un juez. Estamos hablando de un grado de improvisación que, evidentemente, va a jugar en contra de los intereses del gobierno”, sentenció.