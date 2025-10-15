Los arrecifes de coral están al borde del colapso por el calentamiento global, advierte un nuevo informe internacional

Un nuevo informe Global Tipping Points alertó que los arrecifes de coral pelean una muerte generalizada y se perderán si no se adoptan medidas con el objetivo de tratar el calentamiento global.

La investigación fue realizada por 160 científicos y llevada a cabo por la Universidad de Exeter, con ayuda del Instituto para la Investigación sobre el Impacto Climático de Postdam (PIK) y otras 85 instituciones, y muestra los crecientes peligros registrados en los sistemas de la Tierra.

Uno de los principales problemas ambientales que habrá si no se toman medidas es el desvanecimiento masivo de los arrecifes de coral de aguas cálidas. Otros problemas ambientales que se indican son el derretimiento de los glaciares, la disminución de las corrientes oceánicas, el deshielo de las capas de hielo polares y la presión sobre las selvas tropicales.

Cuáles son los riesgos y consecuencias de la desaparición de los arrecifes de coral

Los peligros y desafíos de gobernanza en torno a esos puntos de no retorno tienen que ver con impactos a nivel local —como los glaciares— y a escala global —como las grandes circulaciones oceánicas, las capas de hielo polares y la selva amazónica—.

Actualmente, el calentamiento global se encuentra entre 1,3 y 1,4 grados, lo que ya excede el umbral estimado del punto de no retorno para los arrecifes de coral de aguas cálidas. De acuerdo con el texto, diversos componentes clave del sistema terrestre —como el permafrost, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental, y el giro subpolar del Atlántico Norte— podrían llegar a sus puntos de no retorno con un incremento de temperatura ligeramente superior a los 1,5 grados.

La científica del PIK, Sina Loriani, indicó que “tienen cada vez más evidencia de puntos de no retorno en todos estos sistemas diferentes”. Por otro lado, Loriani aseguró que “hay un peligro creciente de que se activen bucles de retroalimentación que amplifiquen y aceleren los cambios en el sistema terrestre”.

Según el documento, el colapso generalizado de la selva amazónica debido al estrés del cambio climático y la deforestación podría generarse a una temperatura más baja de lo que se pensaba previamente, situándose ahora el límite inferior del rango calculado en 1,5 grados, lo que pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes.

En consecuencia, las repercusiones humanitarias y para la biodiversidad de la caída total de los arrecifes de coral serán terribles y traerán problemas a más de un millón de especies marinas, a las economías locales y a la seguridad alimentaria de innumerables comunidades costeras.

