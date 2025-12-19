Un nuevo estudio científico reveló que los electrodomésticos de uso diario como tostadoras, freidoras de aire y secadores de pelo emiten millones de partículas ultrafinas (UFP, por sus siglas en inglés) potencialmente dañinas para la salud, que se liberan directamente al aire interior del hogar. La investigación fue realizada por la Universidad Nacional de Pusan, en Corea del Sur, y publicada en la revista especializada Journal of Hazardous Materials.

El trabajo analizó qué dispositivos generan mayor contaminación, en qué condiciones lo hacen y cómo esas partículas afectan al cuerpo humano. Según los investigadores, las UFP pueden penetrar profundamente en los pulmones, ingresar al torrente sanguíneo y se vinculan con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas.

“La calidad del aire interior tiene un impacto crítico en la salud humana debido a la presencia de contaminantes en el aire interior”, advirtió el equipo científico. En ese sentido, remarcaron que los pequeños electrodomésticos con resistencias calefactoras y motores escobillados son una fuente directa de emisiones contaminantes.

La advertencia es especialmente relevante para los hogares con niños. El estudio determinó que, debido al menor tamaño de sus vías respiratorias, los menores enfrentan un riesgo mayor frente a la inhalación de estas partículas invisibles, que se acumulan en los pulmones durante el uso cotidiano de los aparatos.

Qué electrodomésticos emiten más partículas dañinas

La evaluación se centró en tres tipos de pequeños electrodomésticos de uso frecuente: tostadoras, freidoras de aire y secadores de pelo. Para cada uno, se midió la cantidad de partículas ultrafinas emitidas por minuto y se analizó la composición química de los metales presentes en esas emisiones.

Los resultados ubicaron a la tostadora como el aparato más contaminante del grupo. Según las pruebas, puede emitir hasta 1,73 billones de partículas ultrafinas por minuto, una cifra muy superior a la del resto de los dispositivos analizados. Estas partículas tienen un diámetro inferior a los 100 nanómetros y contienen trazas de metales pesados como cobre, hierro, aluminio, plata y titanio.

La tostadora fue el electrodoméstico más contaminante.

En segundo lugar quedó la freidora de aire. Cuando se utiliza a 200 grados centígrados, puede liberar alrededor de 135 mil millones de partículas ultrafinas por minuto. Los investigadores observaron que, en general, la cantidad de emisiones aumenta en función de la temperatura de funcionamiento del dispositivo.

Los secadores de pelo presentaron niveles más bajos, aunque algunos modelos llegaron a emitir hasta 100 mil millones de partículas ultrafinas por minuto. En todos los casos, los científicos señalaron que los metales detectados en el aire probablemente provienen directamente de las bobinas calefactoras y los motores internos.

“Estos metales pesados asociados aumentan el riesgo de citotoxicidad e inflamación cuando las partículas ingresan al cuerpo humano”, advirtieron los autores del estudio. Para comprender el impacto en el organismo, el equipo utilizó modelos de simulación que mostraron cómo las UFP se depositan principalmente en la región alveolar de los pulmones, donde ocurre el intercambio de oxígeno.

Riesgos para la salud, población vulnerable y advertencias de los expertos

Las partículas ultrafinas representan un riesgo significativo porque pueden atravesar las defensas naturales del cuerpo. Al ser inhaladas, no solo se alojan en los pulmones sino que también pueden ingresar al torrente sanguíneo y llegar a otros órganos. Estudios previos las vincularon con asma, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes, distintos tipos de cáncer y demencia.

El informe destacó que los niños son el grupo más vulnerable. “Dado que los niños tienen vías respiratorias más pequeñas, enfrentan un mayor riesgo de salud que los adultos”, señalaron los investigadores. Aunque el estudio no analizó de manera directa los efectos clínicos a largo plazo, se apoyó en evidencia previa que demuestra el impacto negativo de este tipo de contaminación.

El autor principal del trabajo, el profesor Changhyuk Kim, subrayó la necesidad de cambios estructurales. “Nuestro estudio enfatiza la necesidad de diseñar aparatos eléctricos que tengan en cuenta las emisiones y establecer pautas de calidad del aire interior específicas para cada edad”, afirmó.

“A largo plazo, reducir las emisiones de UFP de los dispositivos de uso diario contribuirá a crear ambientes interiores más saludables y a disminuir los riesgos de exposición crónica, en particular para los niños pequeños”, agregó. También sostuvo que el enfoque podría extenderse a otros productos de consumo masivo.

Kim concluyó: “Comprender el origen de los contaminantes ayuda a desarrollar medidas preventivas y políticas para mantener una calidad saludable del aire interior”. El estudio se suma a otras investigaciones recientes que alertan sobre la contaminación invisible en los hogares, generada no solo por electrodomésticos, sino también por productos como ambientadores, ceras aromáticas y limpiadores domésticos.

