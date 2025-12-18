El cometa 3I/ATLAS llega al punto más cercano de la Tierra: cómo y a qué hora verlo en Argentina

El cometa 3I/ATLAS se convirtió en el objeto más estudiado por los científicos de distintas organismos espaciales de distintas partes del mundo y alcanzará su punto más cercano al planeta Tierra, este viernes 19 de diciembre y todos los misterios acerca de su composición podrían ser develados. El momento de máxima cercanía permitirá estudiar en detalle el brillo y su comportamiento, una oportunidad clave para comprender materiales formados fuera del Sistema Solar.

El visitante cósmico no podrá ser visto a simple vista y se necesitarán elementos especiales para tener la posibilidad de poder observarlo.

El cometa 3I/ATLAS se encuentra a menos de 48 horas de alcanzar su punto más cercano a la Tierra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los expertos de la NASA recomiendan el uso de telescopios de buena apertura, 30 centímetros o más, e intentar captarlo durante las horas previas al amanecer, en dirección este-noreste bajos cielos oscuros y, principalmente con poca contaminación lumínica.

Cometa 3I/Atlas

El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, señaló que “parece y se comporta como un cometa, y toda la evidencia indica que es un cometa” en diálogo con la cadena CNN en Español.

Desde su descubrimiento, el cometa 3I/ATLAS ha sido examinado con algunos de los artilugios más potentes que existen a disposición: observatorios en tierra, telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb, entre otros, y varios instrumentos de misiones que estudian Marte, Júpiter y el Sol.

Agencias espaciales internacionales activaron simulacros de defensa planetaria ante el acercamiento del cometa 3I/ATLAS

Las características del cometa 3I/ATLAS ,que lo diferencian de los cuerpos interestelares del Sistema Solar

El científico principal de cuerpos pequeños en la NASA, Tom Statler, precisó que “3I/ATLAS ha desprendido más dióxido de carbono que agua, y más níquel que hierro, en comparación con los cometas que se originaron en nuestro sistema solar, algo que todavía se está investigando”.

Cometa 3I/ATLAS

Alerta por el cometa 3I/ATLAS: expertos detectaron “signos de activación” antes de aproximarse a la Tierra

La Agencia espacial Europea estima revelar en febrero de 2026 más datos sobre la composición del cometa en su estado más activo, es decir, durante lo ocurrido en su aproximación al Sol.

PM