Agencias espaciales internacionales activaron simulacros de defensa planetaria ante el acercamiento del cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra este viernes 19 de diciembre, cuando se ubique a 270 millones de kilómetros de nuestro planeta. En este marco, las agencias espaciales internacionales activaron simulacros de defensa planetaria con el objeto de ensayar una posible reacción ante una hipotética amenaza proveniente del espacio profundo. Sin embargo, aseguraron que “no existe peligro inmediato”.

No obstante, consideran que su monitoreo es “una oportunidad única para poner a prueba los protocolos de observación, comunicación y respuesta ante objetos potencialmente peligrosos”.

Científicos de la NASA afirmaron que el cometa 3I/ATLAS contiene "moléculas fundamentales para la vida"

La prueba, coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides, comenzó el 27 de noviembre y se extenderá hasta enero de 2026, con la participación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la Agencia Espacial Europea (ESA) y expertos de más de 23 países.

Más de 80 observatorios y científicos ciudadanos a nivel global participan en esta campaña de seguimiento del Cometa 3I/ATLAS. Los astrónomos buscan determinar con precisión su posición, una técnica conocida como astrometría, y refinar las predicciones sobre el comportamiento de futuros objetos interestelares similares.

Cometa 3I/ATLAS

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) o de acuerdo a sus siglas en inglés, International Asteroid Warning Network de la ONU y la NASA, coordinan una labor conjunta para controlar la trayectoria del objeto interestelar.

Alerta por el cometa 3I/ATLAS: expertos detectaron “signos de activación” antes de aproximarse a la Tierra

El seguimiento del cometa 3I/ATLAS involucra tanto observatorios terrestres como misiones espaciales. La agencia espacial estadounidense sumó al ejercicio al Mars Reconnaissance Orbiter y a su cámara HiRISE (Experimento científico de imágenes de Alta Resolución o High Resolution Imaging Science Experiment).

Por su parte, la IAWN recopilará datos de observatorios a nivel mundial, para probar procedimientos de observación y medición de objetos interestelares, entrenando a la comunidad científica para caracterizar y predecir trayectorias.

Centro espacial Kennedy de la NASA

La NASA divulgó la última imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el telescopio Hubble

Para el ex jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard y especialista en cosmología, Avi Loeb, estos ejercicios deberían traducirse en una estrategia global más ambiciosa. El investigador planteó la creación de una red de defensa planetaria, capaz de monitorear e incluso interceptar objetos que representen un riesgo para toda la humanidad.

