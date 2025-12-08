La NASA divulgó la última imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el telescopio Hubble

La NASA divulgó la última imagen del cometa 3I/ATLAS el pasado jueves 4 de diciembre, a través de la que pudieron observar con claridad un punto blanco en el centro y en el fondo, en forma de líneas azules, se perciben algunas estrellas. La fotografía reciente fue tomada por el telescopio Hubble el domingo 30 de noviembre desde una distancia cercana a los 286 millones de kilómetros, considerablemente menor a las que se habían dado a conocer en julio.

La nueva captura del objeto interestelar no sólo confirma que “está altamente activo”, sino que también ofrece datos sobre la composición del material expulsado y el patrón de rotación de su núcleo. Las nuevas revelaciones de la agencia espacial estadounidense.

Científicos que monitorean al cometa 3l/ATLAS revelaron la emisión de un 'latido cósmico' cada 16 horas

Con los datos obtenidos por el periscopio de la Administración de Aeronáutica y el Espacio se pudo aislar el núcleo, distinguir la forma de la coma y registrar los chorros de gas y polvo que salen despedidos mientras atraviesa nuestro sistema solar.

Imagen del Cometa 3I/ATLAS

Para seguir el desplazamiento del Cometa 3I/ATLAS, el telescopio Hubble de la NASA tuvo que rastrear el movimiento del cometa en tiempo real. Esto generó que las estrellas de fondo que aparecen en la imagen se vieran como largas estelas de luz, cuando lo más normal es que luzcan como puntos fijos.

La “resolución sin precedentes” del cometa 3I/ATLAS que ofrece el telescopio Hubble de la NASA

La imagen de alta definición proporcionada por el telescopio Hubble de la NASA reveló los chorros de polvo y gas saliendo de su núcleo e información crucial sobre su composición y su desgasificación.

Hallazgo impactante del cometa 3I/ATLAS: detectaron erupciones de “volcanes de hielo”

A diferencia de las tomas terrestres de la sonda de navegación Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de la Agencia Espacial Europea (ESA), la “resolución sin precedentes del Hubble opera libre de las distorsiones de la atmósfera terrestre”, señalaron los investigadores de la agencia espacial norteamericana.

Telescopio Hubble de la NASA

La dirección y la intensidad de los chorros del 3I/ATLAS pueden usarse para calcular la tasa de rotación del núcleo, un parámetro clave.

Impactantes cambios en el cometa 3I/ATLAS: qué revelaron los telescopios de la NASA

Los chorros revelan la proporción de material volátil (hielo, gases) que está siendo expulsado. Esto ayuda a los astrónomos a determinar la composición química del cometa, que se cree es inusual dada su procedencia interestelar.

