La NASA anunció la fecha clave en la que el cometa 3I/ATLAS hará su acercamiento más próximo a la Tierra

La NASA anunció la fecha clave en la que el cometa 3I/ATLAS hará su acercamiento más próximo al planeta Tierra. Uno de los momentos más esperados por los astrónomos, tendrá lugar el viernes 19 de diciembre cuando se ubique a 270 millones de kilómetros, el punto más aledaño jamás registrado. Esta cifra representa 1,8 veces la distancia entre el planeta y el Sol, según indicó la Agencia Espacial Europea.

Entre el 2 y el 25 de noviembre del 2025, el Explorador de las lunas heladas de Júpiter (Jupiter Icy Moons Explorer) de la ESA observará el objeto interestelar con diversos instrumentos.

La NASA reveló el hallazgo de gas hidroxilo como compuesto del cometa 3I/ATLAS: las conjeturas sobre los orígenes planetarios

Las recientes imágenes difundidas por la agencia espacial estadounidense y otras organismos espaciales, muestran con nitidez parte de su estructura de polvo y gas, lo que abre interrogantes sobre su composición.

Imagenes recientes del cometa 3iATLAS tras su paso más cercano al Sol

El Observatorio Neils Gehrels Swift de la NASA halló gas hidroxilo (OH), una huella química del agua, como compuesto del cometa 3I/ATLAS. El profesor de física de la Universidad de Auburn (Alabama), Dennis Bodewits, destacó: “Cuando detectamos agua o incluso su débil eco ultravioleta, OH, en un cometa interestelar, estamos leyendo una nota enviada desde otro sistema planetario”.

¿Qué es el gas hidroxilo descubierto por la NASA como elemento del cometa 3I/ATLAS?

El gas hidroxilo (OH) representa un indicador valioso para detectar la presencia de agua en el espacio interestelar. Esta molécula se forma cuando los rayos ultravioleta del Sol rompen las moléculas de agua (H2O) en átomos de hidrógeno y radicales hidroxilo.

El cometa 3I/ATLAS reapareció y “emergió más luminoso” tras su paso por el Sol, según los astrónomos

Dicho descubrimiento, podría reescribir la historia de los orígenes planetarios. Cada molécula de este cuerpo celeste, señalan los astrofísicos, es como un mensaje químico viajando por el tiempo. En este sentido, plantearon que “evidencia que la materia orgánica y el agua pueden formarse e incluso, conservarse fuera del Sol”.

Imagenes recientes del cometa 3I/ATLAS captadas por Telescopio Lowell Discovery

El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, acusó a la NASA de “retener evidencia crucial” del cometa 3I/ATLAS

Las nuevas investigaciones publicadas en El diario astrofísico de cartas (The Astrophysical Journal Letters) confirman esta singularidad química. El equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio analizó que “esta desgasificación temprana podría estar causada por el calentamiento de pequeños granos de hielo en la superficie del núcleo cometario bajo el efecto de la radiación solar, incluso a gran distancia”.

