El cometa 3I/ATLAS alcanzó su perihelio y, tras su paso por el Sol, “emergió más luminoso”. Así lo señaló el investigador del Observatorio Lowell en Arizona, Qicheng Zhang, quien notó que mostraba un tono claramente más azul y despertó una nueva curiosidad para los astrónomos en la investigación que se encuentran desarrollando sobre los orígenes del visitantes interestelar.

A fines de diciembre alcanzará su punto más próximo a la Tierra, a 270 millones de kilómetros, y en marzo de 2026 se acercará a Júpiter, antes de perderse en la oscuridad interestelar.

Su composición de hielo, polvo y gases intactos, lo convierte en una cápsula del tiempo cósmica, que contiene información sobre los procesos químicos más antiguos de la galaxia.

Cometa 3I/ATLAS

El astrofísico de la Universidad estatal de Pensilvania, Jason Wright, significó que “este es sólo el tercer cometa interestelar de este tipo que hemos podido estudiar, y los científicos planetarios están muy emocionados por aprender cómo son los cometas en otros sistemas solares”.

Con un núcleo de unos 20 kilómetros de diámetro y una masa superior a 33.000 millones de toneladas, el 3I/ATLAS es el objeto interestelar más grande observado hasta ahora.

El cometa 3I/ATLAS presenta propiedades químicas “inéditas”

El cometa 3I/ATLAS presenta propiedades químicas “inéditas”. De acuerdo a los análisis espectroscópicos revelan un mezcla poco habitual: dióxido de carbono, agua, cianuro y una aleación de níquel que nunca se detectó en la naturaleza.

Su desequilibrio elemental, con mucho níquel y casi nada de hierro, no se corresponde con los patrones conocidos de los cometas del Sistema Solar.

Cometa 3I/ATLAS

La investigadora postdoctoral en radioastronomía de la Universidad de Sidney, Nicole Driessen, explicó que “el cometa 3I/ATLAS es posiblemente lo más antiguo que hemos visto en nuestro Sistema Solar. Nuestro Sistema Solar se formó hace 4600 millones de años , mientras que investigaciones recientes apuntan a que podría tener más de 7000 millones de años o más”.

