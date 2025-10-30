El cometa 3I/ATLAS alcanzó el punto más cercano al Sol: a qué hora fue y qué sucedió

El cometa 3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano al Sol o “perihelio” el último miércoles 29 de octubre a las 11:47 Tiempo Universal Coordinado (UTC) , situándose a 210 millones de kilómetros. No obstante, a pesar de ser una de las fechas más trascendentales en lo que a la trayectoria del cuerpo celeste se refiere, no se podrán obtener más precisiones hasta diciembre del 2025, una vez que salga del otro lado de la estrella principal.

Uno de los momentos más esperados de su recorrido y que despierta la curiosidad de los astrónomos se dará el viernes 19 de diciembre cuándo se aproxime a 270 millones de kilómetros de distancia del planeta Tierra (1,8 unidades astronómicas).

3I/Atlas alcanzará su perihelio este miércoles 29 de octubre: misiones espaciales apuntan al objeto interestelar

A pesar de ser una de las fechas más importantes en lo que a la trayectoria del objeto celeste se refiere, no se podrán realizar nuevas observaciones hasta principios de diciembre del corriente año, cuando será visible nuevamente para los telescopios terrestres.

Cometa 3I/ATLAS

El astrofísico de la Universidad Harvard, Avi Loeb, consideró que el perihelio del cometa 3I/ATLAS es una “prueba de fuego” y señaló que “si se trata de un cometa natural unido por fuerzas débiles, su calentamiento de 770 vatios por metro cuadrado podría fragmentarlo”.

Durante el perihelio, la superficie del cometa experimentó un proceso intenso de sublimación, el paso directo del hielo a vapor. Los científicos anticiparon que el período alrededor de este proceso, será crucial para “entender la evolución física del objeto" y, esperan registrar cambios en su composición y estructura.

La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLAS

La estructura de los gases detectados indicó una predominancia de dióxido de carbono, con una proporción de agua mucho menor que la observada en otros astros del sistema solar. Este rasgo químico, despertó el interés de los investigadores que buscan determinar si las diferencias obedecen a su origen externo o a procesos físicos ocurridos durante su tránsito por el espacio interestelar.

Cometa 3I/ATLAS

La Agencia Espacial Europea tendrá la mejor vista del cometa 3I/ATLAS en estado activo

Entre el 2 y el 25 de noviembre del 2025, el Explorador de las lunas heladas de Júpiter (Jupiter Icy Moons Explorer) de la Agencia Espacial Europea (ESA) observará el cometa 3I/ATLAS con diversos instrumentos.

Cometa 3I/ATLAS: los expertos advirtieron que Donald Trump “podría arruinar una oportunidad científica histórica”

Dado que poco después de su aproximación más cercana al Sol, es probable que tenga la mejor vista del objeto interestelar en un estado muy activo, con un halo brillante alrededor de su núcleo y una larga cola extendiéndose tras él.

