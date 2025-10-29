3I/Atlas alcanzará su perihelio este miércoles 29 de octubre: misiones espaciales apuntan al objeto interestelar

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su perihelio durante la jornada de este miércoles 29 de octubre a las 11:33 UTC (12:33 hora de España), esto quiere decir, que tendrá su aproximación más cercana al Sol a 210 millones de kilómetros y puede desencadenar fenómenos como el aumento de actividad química, expansión de la coma y formación de cola, y máxima velocidad orbital. Los astrónomos estudiarán cómo las fuerzas solares y el viento solar afectan su trayectoria en el punto crítico.

Este evento, es particularmente estratégico porque se da cuando las condiciones térmicas extremas y las fuerzas solares actuarán con máxima intensidad sobre el objeto rocoso.

La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLAS

Como consecuencia del calor solar intenso, el cometa 3I/ATLAS podría liberar una gran cantidad de gas y polvo, lo que podría manifestarse en una coma brillante y una cola visible, si las condiciones lo permiten.

Trayectoria del cometa 3I/ATLAS

Durante el perihelio, la superficie del cometa experimentará un proceso intenso de sublimación, el paso directo del hielo a vapor. Los científicos anticipan que el período alrededor de este proceso, será crucial para entender la evolución física del objeto y esperan registrar cambios en su composición y estructura.

La composición de los gases detectados indicó una predominancia de dióxido de carbono, con una proporción de agua mucho menor que la observada en otros astros del sistema solar. Este rasgo químico, despertó el interés de los investigadores que buscan determinar si las diferencias obedecen a su origen externo o a procesos físicos ocurridos durante su tránsito por el espacio interestelar.

Astrónomos conjeturan que el cometa 3I/ATLAS envía señales a su punto de partida tras la detección de un pulso "enigmático"

La Agencia Espacial Europea tendrá la mejor vista del cometa 3I/ATLAS en estado activo

Entre el 2 y el 25 de noviembre del 2025, el Jupiter Icy Moons Explorer de la Agencia Espacial Europea (ESA) observará el cometa 3I/ATLAS con diversos instrumentos. Dado que poco después de su aproximación más cercana al Sol, es probable que tenga la mejor vista del objeto interestelar en un estado muy activo, con un halo brillante alrededor de su núcleo y una larga cola extendiéndose tras él.

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su perihelio

Cometa 3I/ATLAS: los expertos advirtieron que Donald Trump “podría arruinar una oportunidad científica histórica”

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar el 19 de diciembre del corriente año, cuando el 3I/ATLAS alcance su máximo punto de acercamiento al planeta Tierra, situándose a unas 1,8 unidades astronómicas, es decir, unos 270 millones de kilómetros de distancia.

