Cometa 3I/ATLAS: los expertos advirtieron que Donald Trump “podría arruinar una oportunidad científica histórica”

La ola de despidos en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA pone en peligro la única misión capaz de analizar de forma directa el cometa interestelar 3I/ATLAS y, los expertos advirtieron que Donald Trump “podría arruinar una oportunidad científica histórica”. En las últimas semanas, el instituto de investigaciones despidió a 550 empleados, sumado al “shutdown” que se vive en Estados Unidos e impide que se actualicen los canales públicos y redes sociales oficiales.

El futuro de una de las misiones de mayor relevancia del siglo, podría estar en riesgo debido a una crisis que preocupa a la comunidad científica. Los recortes ejecutados por la administración republicana, influyen directamente en la capacidad de la agencia estadounidense para llevar a cabo proyectos estratégicos.

Desde la cúpula de la agencia espacial norteamericano señalaron que “estos despidos no son aislados, sino el resultado de ajustes presupuestarios severos que afectan a programas de exploración de gran nivel”.

En las páginas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio figura un texto en la cabecera indicando que “debido a la falta de financiación del Gobierno federal, la NASA no está actualizando este sitio web”. También, tienen una web dedicada a este cierre del gobierno de Donald Trump, tanto para trabajadores como para la información pública de sus proyectos activos.

La única nave equipada para realizar este análisis es la sonda Europa Clipper, administrada por el JPL. Su ventana de observación será muy breve, entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, por lo que cualquier retraso podría hacer que se pierda la oportunidad.

En relación con ello, el portal IFLScience precisó que “la crisis laboral podría comprometer la capacidad operativa para maniobrar la sonda a tiempo y ejecutar las acciones necesarias durante el encuentro”.

Cometa 3I/ATLAS

La Agencia Espacial Europea (ESA) cuenta con su propia nave espacial llamada ‘Hera’, que se encontrará con la estela del cometa 3I/ATLAS entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre.

Sin embargo, los instrumentos de la sonda espacial de la ESA no están diseñados para hacer un análisis detallado del material, por lo que la entera responsabilidad de monitorear el 3I/ATLAS, es de la NASA.

