La NASA confirmó que en 2030 la Estación Espacial Internacional saldrá de órbita: qué es el “Punto Nemo”

La NASA confirmó que en 2030 la Estación Espacial Internacional (EEI) saldrá de órbita y a través de un proceso de destrucción controlada se la hará estallar en el área más alejada de cualquier tierra firme, que se encuentra a aproximadamente 2.722 kilómetros de la Antártida. Se planea que sus restos impacten en el Polo de inaccesibilidad del Pacífico o también denominado como “Punto Nemo”, considerado como el ‘cementerio’ de naves espaciales y satélites.

Se llevará a cabo a través de la utilización de una nave soporte, que será la responsable de dirigir a la EEI hacia el planeta Tierra, y que, por medio de movimientos de propulsión conocidos como “quemaduras de frenado” desacelerará su velocidad.

El ex astronauta de la NASA y administrador asociado de la Dirección de Misiones de Operaciones Espaciales, Ken Bowersox, consideró que “la selección de un vehículo de desorbitación para la Estación Espacial Internacional ayudará a la agencia espacial estadounidense y a sus socios internacionales a garantizar una transición segura y responsable en la órbita terrestre baja al final de las operaciones de la estación”.

La zona fue elegida por las prácticamente nulas posibilidades de causar daño a personas y propiedades. La Estación Espacial Internacional por medio de maniobras controladas que serán supervisadas, reducirá gradualmente su altitud promedio de 400 kilómetros.

Según lo estipulado, la ejecución del plan deberá ser extremadamente exacta, para evitar que los fragmentos se desvíen hacia zonas habitadas. Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lo calificaron como un “momento histórico”.

En el proyecto conjunto intervendrán también la Corporación Espacial Estatal de Rusia (Roscomos), la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

La EEI, es un icono de la cooperación internacional en la exploración espacial que se encuentra orbitando la Tierra desde 1998 y su desaparición representará el fin de una era. Sin embargo, también servirá para abrir las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo científico.

Es el centro de investigación más grande que existe y su construcción implicó una colaboración global entre la organización gubernamental estadounidense, Roscosmos , la ESA, la JAXA y la CSA.

“Punto Nemo”: el lugar más inaccesible y denominado como “cementerio espacial”

En el océano, el lugar más extenso sin explorar, se halla el “Punto Nemo”. En 1992, Hrboje Lukatela, un ingeniero croata, fue la primera persona que situó este lugar utilizando un programa de geolocalización. Lo nombró por primera vez como “polo oceánico de inaccesibilidad”, pero luego la comunidad científica lo designó como “Punto Nemo”.

Esta segunda nominación, deriva de un famoso personaje de una novela del escritor Julio Verne. Nemo, en latín, significa “nadie”, lo cual resulta apropiado tratándose de un lugar inhabitado.

Está localizado en medio del Océano Pacífico Sur, a más de 1.600 kilómetros de las costas de tres islas lejanas. Además, al estar tan alejado de las masas de tierra tampoco llegan grandes cantidades de materia orgánica arrastradas por el viento, lo que prácticamente vuelve estéril a la zona.

