Las condiciones meteorológicas para este jueves 16 de octubre en Argentina estarán marcadas por un aumento de las temperaturas en la región central, con cielo mayormente nublado. El norte del país, en cambio, mantendrá condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 16 de octubre

En la Capital Federal (CABA) y el Conurbano bonaerense se espera una jornada con nubosidad variable, desde parcial a mayormente nublado. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 26°C, con viento leve del sector noreste.

No hay previsiones de precipitaciones ni alertas por fenómenos extremos para la región. La humedad se mantendrá en niveles moderados. El índice UV será moderado.

Temperaturas en Argentina este jueves 16 de octubre por la tarde

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino, incluyendo el NEA y NOA, presentará un clima inestable, con altas temperaturas (máximas alrededor de 30°C a 32°C) y probabilidad de tormentas aisladas. Ciudades como Córdoba y San Luis también rondarán los 32°C.

En el sur, la Patagonia tendrá un día con nubosidad, vientos fuertes y temperaturas más frescas, con máximas entre 18°C y 24°C. Se esperan nevadas aisladas en zonas de alta montaña.

Alertas amarillas por viento y tormenta para este jueves 16 de octubre

Actualmente rigen alertas amarillas por viento para la franja sur de Chubut, el norte de San Luis, el este de San Juan, el sur de La Rioja y el noroeste de Córdoba. También hay alerta amarilla por tormentas en Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, noreste de Santa Fe, sureste de Chaco y sureste de Formosa.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el ascenso de temperatura continuará el viernes 17 en CABA, con una máxima de 25°C y mínima de 15°C, pero con baja probabilidad de lluvias aisladas. El sábado 18 trae un leve descenso, con 22°C de máxima y cielo mayormente soleado.

Para el domingo 19 y el inicio de la próxima semana, las temperaturas se mantendrán agradables en la zona central de Argentina, con máximas entre 19°C y 23°C.

