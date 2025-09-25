CABA: Las familias del norte ganan 700 mil pesos más que el sur.

Un informe realizado pro el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), dejó en evidencia la diferencia que hay de salarios en cuanto a las familias que viven en el norte de la ciudad que las que viven en el sur, por una brecha de $700.000 mensuales.
El ingreso total familiar promedio de los hogares porteños se ubicó en $2.025.298 entre abril y junio de este año, lo que implicó un incremento interanual del 83,5%, por encima de la suba de precios medida por el IPCBA (48,3%).
Aunque cabe destacar que esa mejora salarial no se distribuyó de manera pareja entre los distintos sectores sociales.
En el Norte de la Ciudad, los hogares registraron ingresos familiares promedio de $2.362.583, mientras que en el Sur llegaron a $1.647.729. El Centro, por su parte, mostró un promedio de $2.027.851. Esto significa que un hogar del Norte tuvo, en promedio, $715.000 más que uno del Sur en el mismo período.
En términos de ingresos per cápita familiares, los hogares del Norte alcanzaron $1.383.083, frente a $708.567 en el Sur.
Por ello hay que concluir que el ingreso medio del Norte resultó dos veces superior al de la zona más rezagada.