Diluvio en la Ciudad y el conurbano: se acumularon más de 110 milímetros y se inundó la General Paz

Las intensas precipitaciones que afectaron la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta madrugada generaron un escenario de anegamientos, cortes de energía y preocupación.

La abundante caída de agua provocó inundaciones en varios municipios del conurbano bonaerense y fallas en el suministro eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El Observatorio Central Buenos Aires contó un acumulado de 111,5 mm. a las 8 de la mañana de este sábado. Una de las escenas que más circularon en los videos fue la de la avenida General Paz cubierta por el agua en varios tramos.

Las lluvias, que no dan tregua, afectaron severamente a localidades como San Martín y Lanús, que se encuentran entre los municipios más afectados.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que, en el amanecer del sábado había 16 mil familias sin luz.

Los barrios que registran el mayor impacto en el servicio son Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Las autoridades mantienen una alerta meteorológica de nivel naranja en varias provincias, y se anticipa que las precipitaciones seguirán por la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el resto de la jornada se esperan lluvias leves durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que continuará hasta la noche. La temperatura máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se prevén vientos moderados del sur.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

En desarrollo...