Gastón Fernández Celi: “Se va a poner a prueba la teoría de que bajar impuestos aumenta la actividad económica”

En conversación con Canal E, el especialista tributario, Gastón Fernández Celi, analizó los ejes del proyecto de reforma tributaria y laboral que el Gobierno enviará al Congreso, destacando los desafíos que implican los tributos provinciales y municipales.

Una reforma “muy importante y ambiciosa”

Para Fernández Celi, el nuevo esquema impositivo que se discute “buscará simplificar el sistema y reducir las distorsiones más graves”. “Va a haber una reforma muy importante y muy ambiciosa”, señaló, aunque advirtió que el resultado dependerá de lo que finalmente se apruebe en el Congreso.

El especialista indicó que los tributos más cuestionados por el sector privado son el impuesto al cheque y los ingresos brutos, por su carácter acumulativo. “Son los impuestos más distorsivos y los que más afectan la competitividad de las empresas”, subrayó.

Fernández Celi explicó que el proyecto oficial prevé reemplazar los ingresos brutos por un “super IVA” que integre la recaudación nacional y provincial. “El Estado establecería alrededor de un 9% adicional del IVA y las provincias reemplazarían los ingresos brutos con ese monto”, detalló, aunque aclaró que “la carga tributaria total seguirá siendo elevada”.

Además, planteó la necesidad de un acuerdo federal para coordinar tasas provinciales y municipales. “Difícilmente una ley nacional pueda poner un tope, pero será necesario un nuevo pacto fiscal entre Nación y provincias”, afirmó. Recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se buscó un acuerdo similar para eliminar superposiciones entre tributos locales.

Reforma laboral: racionalidad y límites

El tributarista consideró que la reforma laboral también apunta a modernizar estructuras que hoy fomentan la informalidad. “Si el costo laboral es muy elevado, las empresas tienden a la informalidad; las reformas deben ser racionales”, sostuvo.

Entre las medidas más destacadas, mencionó la posibilidad de adaptar convenios colectivos por empresa y la creación de un tope de 10 sueldos para las indemnizaciones. No obstante, advirtió que este cambio deberá debatirse a fondo: “Habrá que ver si prospera y cómo se aplica, porque difícilmente pueda ser retroactivo”.

También valoró que la ley incluya la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas, práctica que ya existe de manera informal. “Varias de estas reformas ya se hacen, pero sin marco legal; ahora se busca formalizar lo que el mercado ya hace para adaptarse”, remarcó.

Por último, Fernández Celi consideró que ambas reformas —la tributaria y la laboral— son impostergables: “Tenemos uno de los costos tributarios más altos del mundo, y eso nos resta competitividad frente a cualquier país”, aseguró.

De cara al impacto económico, el experto se mostró cauto: “Se va a poner a prueba la teoría de que bajar impuestos aumenta la actividad económica, pero los resultados no serán inmediatos”, concluyó.