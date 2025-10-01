La multa por circular sin patente podría llegar a $800.000

Con la entrega de patentes 0 km ya regularizada en todo el país, el Gobierno advirtió que los vehículos que circulen sin chapa identificatoria podrán recibir multas de hasta $800.000. La medida apunta a reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito, tras un período de demoras que había afectado la emisión de nuevas matrículas.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación informaron que “la entrega de patentes 0 km ya se encuentra normalizada en todo el país, garantizando que los vehículos nuevos inscriptos en los Registros Automotores puedan circular con su documentación completa y en regla”.

En este sentido, tanto los usuarios como las fuerzas de seguridad encargadas de verificar la documentación pueden comprobar si su patente se encuentra disponible para retirar a través de la página de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA).

El plazo máximo de vigencia de las patentes provisorias de papel es de 60 días desde la fecha de emisión del documento, que debe estar colocado de manera visible en el parabrisas y en el vidrio trasero en los casos que exista en el vehículo. A partir de esos 60 días, el automotor quedará en infracción si no tiene colocadas las patentes metálicas oficiales.

Las multas podrían llegar hasta los $800.000, según el tiempo que haya pasado desde la emisión del permiso provisorio hasta el momento en que las autoridades realicen el control en la vía pública.

“Los Registros Automotores recibieron todas las patentes que faltaban, ahora resta que los usuarios se acerquen a recogerlas”, afirmaron.

El proceso de regularización se enmarca en un “operativo de entrega masiva” que, según indicaron desde la cartera, permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones y acompañar el récord en la venta de automóviles 0 km, que alcanza sus mejores niveles desde 2018. Actualmente, el sistema cuenta con un stock de más de 55 mil chapas disponibles.

Por último, cerraron diciendo que “el sistema, que había colapsado en 2023 por la crisis económica, las trabas a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal, ha sido normalizado”.

